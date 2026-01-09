高雄海洋科技大學實驗室疑鋰電池自燃起火 幸無人傷

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄海洋科技大學今(9)日上午11時21分許校園內傳出火警，消防局出動8車15人搶救，約10多分鐘趕到現場已無火勢，初步未發現有人傷亡，研判是實驗室外的預備鋰電池小型鋰電池自燃起火，火警詳細原因仍待進一步調查、釐清。

鼓山分局獲報9日11時21分許旗津區中州三路發生火警，警消到場時火勢已滅，據了解，疑為大學實驗室外的「空氣污染監測設備」的鋰電池，因不明原因自燃，現場無人受傷，詳細起火原因由消防局火調人員鑑識了解。

