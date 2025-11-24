高雄海線太好玩！彌陀闖關深度遊創熱潮 29 日音樂市集火力全開

▲市府觀光局首度辦理「高雄海線探險趣」於彌陀登場。

2025高雄海線潮旅行 彌陀闖關探險深度遊 本週六梓官潮旅行音樂市集接力開唱

【記者 王苡蘋／高雄 報導】高雄市政府觀光局昨（23）日在彌陀推出首屆「高雄海線探險趣」，以茄萣、永安、彌陀、梓官四區為主軸，打造兼具遊戲、文化與旅遊體驗的深度活動。透過知識型闖關、文史導覽、DIY 手作、市集美食與音樂演出，吸引大批親子與旅遊愛好者參與。現場更抽出「Nintendo Switch 2」等豐富獎項，讓遊客直呼「值回票價」，為海線旅遊帶來全新亮點與人氣。

▲構樹手抄紙製作體驗早期漁村生活。

觀光局長高閔琳表示，高雄海線具有多元而豐厚的漁村文化與地景特色，四區各自擁有獨特風情。本次活動特別選在「虱目魚的故鄉」彌陀登場，結合在地「彌陀彌羅港文史協會」導覽，以深入淺出的方式帶領遊客走訪舊港形貌、漯底山自然景觀、軍事戰備遺跡，以及彌陀公園從過去軍營到如今休憩空間的歷史變遷。透過實地踏查，讓民眾從遊程中理解在地文化脈絡，也更貼近漁村日常生活。

▲ 闖關活動讓民眾體驗海線4區特色。

活動中規劃多項寓教於樂的闖關任務，以地景、生態與文化故事為主軸，讓大小朋友在解題過程中自然認識海線之美。手作體驗區同樣廣受歡迎，包括由「竹田竹編工作室」指導的竹編手作、「彌陀區漁會」帶領的魚丸 DIY，以及使用漯底山構樹製作的手抄紙體驗。許多家庭在現場一同完成作品，感受傳統工藝的細膩與溫度，也創造了專屬於海線的美好回憶。

現場市集則集結多家在地知名店家，包括百年老店「德興堂中藥行」藥膳料理、「光咖啡」與「福星烘焙」等「海線潮旅行美食餐盤計畫」推薦店家，還有彌陀人氣美食「何記大腸麵線」及「青鳥家脆皮泡芙」。濃厚的漁村風味搭上熱鬧的音樂表演，使活動現場充滿節慶氛圍，讓旅客在闖關之餘，也能盡情品嚐海線特色。

▲市集邀請彌陀及海線四區在地店家參與。

觀光局表示，冬季正是走訪高雄的最佳季節，活動也將一路延伸。本週六（11/29）下午兩點，將由梓官赤崁海濱接棒登場「海線潮旅行音樂市集」，邀請樂團演出、在地飲食、文創攤位共同打造最具海味的音樂午後。隨後 12 月還有「野趣東高雄–杉林場」、「高雄聖誕生活節」等系列活動，邀請全台旅客一起在冬日探索高雄，感受城市魅力與海岸風光。

更多活動資訊可至「高雄旅遊網」及 FB、IG 官方平台查詢。（圖╱高市府觀光局提供）