高雄海線探險趣 認識漁村故事

記者古可絜／高雄報導

2025海線潮旅行全新企劃「高雄海線探險趣」昨日在高雄市彌陀區彌陀公園登場，活動結合互動式闖關遊戲、在地文化體驗及特色市集，完成關卡能集章換獎品、參加抽獎活動，讓大小朋友邊玩邊認識漁村故事，用最輕鬆的方式走進海線生活，吸引許多家長帶著小朋友一同前往遊玩。

寓教於樂 發掘4大地區特色

「高雄海線探險趣」透過海線圈圈、海線10景、丸心大發、碉堡解謎等遊戲闖關體驗活動，讓民眾讓用玩樂方式，認識茄萣、永安、彌陀、梓官4大海線區的景點；現場亦設有竹編杯墊、手作魚丸、構樹手抄紙、彌陀公園文史導覽等DIY體驗活動可參加，參加體驗的民眾可獲得環保購物提袋、梓官區漁會「烏魚子口味米乖乖」等好禮，還能參加抽獎活動，有機會將Switch 2、SONY耳機等大獎帶回家。

海線潮旅行將高雄海線4區各特色一一呈現，包含梓官建置完善的蚵子寮漁港及觀光魚市、彌陀在地特色草蓆文化、漯底山惡地形、永安著名的石斑魚及茄萣豐富的濕地生態，讓民眾在微微的海風吹拂中享受美食，體驗最道地的海邊生活與文化。

手作魚丸體驗，由在地知名店家「興義魚丸」帶民眾親手完成魚漿塑形、搓丸、成型等步驟，從手作中認識彌陀漁業文化。（記者古可絜攝）

海線圈圈遊戲將對應的海線風景拼圖拼湊完成即可過關。（記者古可絜攝）