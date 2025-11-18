「高雄海線探險趣」11/23彌陀公園登場 親子闖關、手作體驗一次玩透海線

高雄市政府觀光局今年再度推動深受好評的「海線潮旅行」，推出四條深度導覽路線後，將於11月23日下午在彌陀公園加碼舉辦「高雄海線探險趣」大型闖關活動，邀民眾用最輕鬆有趣的方式重新認識海線。活動融合闖關、DIY體驗與在地市集，只要報名參加闖關即可獲得環保袋，完成四關還能兌換限量「烏魚子米乖乖」，並參加抽獎，有機會把 Nintendo Switch 2、SONY 耳機等好禮帶回家。現場也安排彌羅港文史協會導覽彌陀的歷史與人文，再現漁村風貌。

↑圖說：在彌陀海岸光廊迎著海風散步，享受最Chill的海線時光。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局長高閔琳表示，今年活動將海線四區的自然、生態與漁村文化濃縮於遊戲中，讓民眾以探險方式走進彌陀。會場設置四大主題關卡，包括透過拋圈答題認識海線的「海線圈圈」、尋找經典景點的「海線10景」、體驗漁村魚丸文化的「丸心大發」，以及進入碉堡尋找線索的「碉堡解謎」，打造親子同遊的沉浸式海線冒險。活動也結合在地職人，推出竹編杯墊DIY、手作魚丸、構樹手抄紙等體驗，讓遊客透過手作理解海線文化底蘊。

↑圖說：海線探險趣市集美食。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局表示，DIY體驗每項材料費100元，完成即可獲得50元市集券，可於同步登場的「海線特色市集」消費。市集網羅多家在地美食，包括超過百年歷史的德興堂中藥行、以司康和肉桂捲受歡迎的光咖啡、彌陀人氣小吃何記大腸麵線、福星烘焙、青鳥家脆皮泡芙及一起散步雞蛋糕等，讓遊客闖關之餘也能品嚐海線風味。

↑圖說：2025大海開吃聯名馬來貘藝術裝置，海線拍照打卡新亮點。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

活動當天停車位有限，觀光局提醒民眾可先將車輛停放在漯底山自然公園停車場，再搭乘免費接駁車進入會場。市府海洋局同步在永安、彌陀與梓官展出「大海開吃 ft. 馬來貘」聯名藝術裝置，歡迎民眾順遊拍照，全方位玩透海線。更多資訊可至「高雄旅遊網」及官方社群查詢。

