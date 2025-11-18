高雄海線探險趣 11/23彌陀公園登場 闖關遊戲玩翻海線

【記者 宋祥霖／高雄 報導】高雄市政府觀光局主辦的「海線潮旅行」邁入第四年，活動深受民眾好評。今年除推出四條深度導覽路線，帶領遊客走訪茄萣、永安、彌陀與梓官等海線經典景點外，也將於11月23日（六）下午2時至6時在彌陀公園舉辦「海線探險趣」闖關活動。活動結合趣味闖關、DIY體驗與在地市集，凡報名闖關（連結：https://reurl.cc/QVj020）即可獲得環保購物袋，完成四項關卡即可兌換限量「烏魚子口味米乖乖」，還可參加抽獎，有機會把 Nintendo Switch 2、SONY WF-C510耳機等大獎帶回家。現場亦安排「高雄市彌陀彌羅港文史協會」導覽老師講述彌陀公園周邊人文歷史，邀請大家一同來彌陀，深度感受海線魅力。

觀光局長高閔琳表示，「海線潮旅行」透過串連在地協會與地方資源，讓更多人認識海線四區豐富的生態與漁村文化。今年首度在彌陀公園舉辦「高雄海線探險趣」，活動設置四大互動關卡，包括以拋圈答題認識海線的「海線圈圈」、尋找特色景點圖卡的「海線10景」、體驗魚丸文化的「丸心大發」，以及化身小小探險家進入碉堡尋找線索的「碉堡解謎」，讓親子在遊戲中更深入了解彌陀的獨特風貌。活動亦攜手在地業者推出三項文化體驗，包括竹田竹編工作室的「竹編杯墊DIY」、興義魚丸的「手作魚丸體驗」，及彌羅港文史協會的「構樹手抄紙體驗」，讓民眾從手作中感受海線職人文化。

觀光局說明，「高雄海線探險趣」內容豐富，除線上報名闖關外，現場DIY體驗每項收取100元材料費，完成後可帶回自己的作品，還可獲得活動現場同步推出的「海線特色市集」50元市集券。市集匯集多家在地人氣店家，包括傳承百年的「德興堂中藥行」藥膳料理、以司康與肉桂捲深受喜愛的「光咖啡」、彌陀人氣名店「何記大腸麵線」、「福星烘焙」、「青鳥家脆皮泡芙」及「一起散步雞蛋糕」等，讓遊客體驗趣味闖關也能大啖美食、感受漁村熱鬧風情。

觀光局補充，活動現場停車位有限，建議民眾可將車輛停放於漯底山自然公園停車場，再搭乘免費接駁車前往會場。此外，市府海洋局於11月8日至12月7日在永安、彌陀與梓官地區亦同步展出「大海開吃 ft. 馬來貘」聯名藝術裝置，歡迎民眾闖關之餘順遊拍照打卡，一次玩遍海線。更多活動資訊請至「高雄旅遊網」及FB、IG官方平台查詢。（圖：記者宋祥霖翻攝）