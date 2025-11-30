高雄海線潮旅行萬人朝聖 在梓官海濱感受海味風情

觀光局主辦之高雄海線潮旅行廿九日在梓官赤崁海濱登場。集結四十一 家在地美食名店、文創餐車與風格樂團共襄盛舉。（觀光局提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市觀光局主辦之高雄海線潮旅行廿九日在梓官赤崁海濱登場。集結四十一 家在地美食名店、文創餐車與風格樂團共襄盛舉，活動吸引超過萬名民眾到場朝聖。

觀光局表示，北高雄梓官、彌陀、永安及茄萣四區，擁有深厚的漁村聚落文化與豐富的濕地生態，秋冬氣候涼爽，正值漁獲豐收產季，是推廣海線潮旅行的最佳時節。

觀光局說，海線潮旅行整合當地漁村文化、在地海味、浪漫體驗特色，透過深度導覽、主題闖關與音樂市集，成功吸引萬名遊客造訪，讓遊客在品嚐美食的同時，進一步探索海線的人文歷史，感受北高雄獨有的海味風情。

觀光局進一步說，活動深化在地連結，結合赤西社區發展協會，由赤西里長劉英凱帶領遊客穿梭咕咾石老屋與百年洋樓劉德波故居，從文史角度深入瞭解漁村故事。市集現場海線店家雲集，包括梓官超好吃豬骨排、起司怪獸手工PIZZA、尤記龍鬚糖、梓官區漁會等，多家業者備貨充足仍供不應求，展現海線美食強大的集客力。

活動現場，遊客在夕陽下聽著樂團演出、品嚐在地美食，直呼太享受。行程安排充實又放鬆，完全顛覆對傳統漁村的想像，是一趟非常有質感的海線週末小旅行。