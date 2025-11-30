▲高雄海線潮旅行音樂市集萬人湧入梓官赤崁海濱，海味、人味、音樂味一次滿足。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／高雄 報導】由高雄市政府觀光局主辦的「2025 高雄海線潮旅行」於 29 日在梓官赤崁海濱浪漫登場。今年活動集結 41 家在地美食名店、文創餐車與人氣風格樂團熱力演出，加上在地達人赤西里長劉英凱親自帶路，透過深度導覽帶領遊客走入百年漁村秘境。活動吸引超過萬名民眾到場同樂，市集買氣旺盛、人潮絡繹不絕，不僅成功帶動高雄海線區域觀光，更讓赤崁海濱的絕美夕陽再度成為全場焦點，成為秋冬旅遊的暖心亮點。

高雄市觀光局長高閔琳表示，北高雄的梓官、彌陀、永安與茄萣四區擁有深厚的漁村聚落文化、豐富的濕地生態及細膩的人情風景，每到秋冬，不僅氣候涼爽宜人，也是海線漁獲最豐盛的季節。因此觀光局特別規劃「2025 海線潮旅行」系列活動，以「漁村文化、在地海味、浪漫體驗」為主軸，透過深度導覽、主題闖關及音樂市集等設計，讓更多遊客以輕鬆、愜意的方式走進海線，發現北高雄獨有的生活風格與文化底蘊。

觀光局表示，今年活動延續去年 Chill 海岸市集的悠閒氛圍，更深化在地連結，與赤西社區發展協會攜手合作，由里長劉英凱帶領民眾穿梭咕咾石老屋、探訪百年洋樓「劉德波故居」，以文史導覽的方式讓大家重新理解漁村在地故事，也讓海線旅遊不只看風景，更能「聽見歷史、走進文化」。

市集現場美食雲集，包括梓官知名「超好吃豬骨排」、人氣手工披薩「起司怪獸」、傳統好味道「尤記龍鬚糖」、以及「梓官區漁會」等多家店家熱情出攤。許多攤位備貨再三加碼仍供不應求，充分展現海線在地美食的驚人魅力與吸客力。此外，手作文創、生活小物也廣受歡迎，形成一片熱鬧又溫暖的海岸市集風景。

夕陽時分，遊客坐在海岸旁伴著海風、聆聽樂團演奏，現場氛圍浪漫輕盈。來自台南的陳先生表示，此次行程「超乎預期」。他分享，下午跟著導覽走進漁村，看見許多平常難得一訪的文化場景，傍晚又能在海邊邊聽音樂邊吃美食，「完全顛覆我對傳統漁村的印象，原來海線也可以這麼有質感、這麼文青，非常值得推薦。」

觀光局補充說明，「2025 海線潮旅行」系列活動已在赤崁海濱畫下溫暖句點，但「海線潮旅行團體旅遊補助」將持續受理至 12 月 22 日，歡迎全台旅行社踴躍報名組團，帶領遊客深度走訪高雄海線、品味最新鮮的在地海味。另一方面，12 月高雄活動仍精彩不斷，包括 12 月 6 日舉行的「2025 旗津綠色美食餐盤計畫」成果發表會，以及 12 月 7 日藍田公園舉辦的「楠梓親子運動趴」，誠摯邀請海內外旅客把握歲末好時光，走訪高雄，感受最道地的海線魅力與城市熱情。