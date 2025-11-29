「高雄海線潮旅行」年度壓軸 梓官赤崁海濱音樂市集今登場
記者鍾和風/高雄報導
繼上週彌陀「高雄海線探險趣」獲得遊客與在地鄉親熱烈迴響，高市府觀光局今（11/29）下午2點到晚上8點在梓官赤崁海濱，再度推出每年叫好叫座的海線潮旅行音樂市集；共計41攤特色美食，以及曲風多元的「溫蒂漫步」、歌聲療癒的「丁瑤」、「人舌吉團」及「Just 4 fun」等4組音樂團體演出。活動當天還可現場報名「赤崁聚落導覽」遊程，參加即贈100元市集券及梓官區漁會「烏魚子口味米乖乖」乙包。歡迎民眾一同來逛離海最近的市集，吹海風、賞夕陽、聽音樂、嘗美食，感受海線漁村的獨特魅力。
活動交通圖卡。(圖/觀光局提供)
觀光局長高閔琳表示，北高雄海線觀光資源豐富，不僅農業、漁業發達，更擁有深厚的文化底蘊。「蚵子寮漁港」是臺灣十大魅力漁港，新鮮現撈漁獲聞名全臺，除了可以參觀魚貨直銷拍賣，採購新鮮水產、品嚐代客料理，剛落成的「蚵子寮海洋漁業親子館」也是民眾假日出遊放鬆好去處。而赤崁地區擁有280年歷史的「赤崁古井」、巴洛克式門面的「劉家古厝」還有「藍晒圖地景藝術裝置」等，非常推薦民眾造訪、拍照打卡。今（11/29）觀光局於梓官赤崁海濱舉辦的「海線潮旅行音樂市集」，共邀集41家美食、文創與手作攤位；活動現場還可報名「赤崁聚落導覽」，由梓官區「赤西社區發展協會」劉英凱里長帶領大家走進赤崁老街巷弄，認識漁村文化與地方歷史，誠摯歡迎遊客與市民朋友前來梓官、造訪全台離海最近的市集，度過輕鬆的週末午後。
「赤崁聚落導覽」探索漁村文化。(圖/觀光局提供)
觀光局說明，本次「海線潮旅行音樂市集」邀請許多在地店家，包括梓官海線青年品牌「誰的咖啡 Hu’s Coffee」以咖啡香氣與老屋故事呈現赤崁聚落的生活風景；「万嘉棠」手工魚丸、「整隻章魚燒」、「一起散步雞蛋糕」，以及「梓官區漁會」等在地業者；還有「2023年海線美食餐盤計畫」入選店家、來自彌陀的「光咖啡」與「青鳥家脆皮泡芙」，還有「趣呷迷仔」滷味專賣、「阿丹鹹酥雞x樂翔家」、「春日和壽司專賣店」等知名店家，提供多元的在地美食選擇，展現海線地區豐富的飲食文化。
活動當天，規劃曲風融合搖滾、迪斯可元素的「溫蒂漫步」，以及嗓音帶著療癒力量的「丁瑤」、來自西子灣的三人組合「人舌吉團」，還有透過音樂帶給民眾輕鬆、歡樂氛圍的「 Just 4 fun」等歌手與樂團演出；邀請市民朋友和外地遊客漫步海邊，一起聽音樂、逛市集，享受午後與夕美景，度過最浪漫的週末時光。
觀光局提醒，梓官赤崁聚落為傳統漁村，巷道狹窄且停車空間有限，建議民眾共乘前往或步行入場；如需自行開車，可將車輛停放於蚵寮國小後方海堤，再步行至活動現場。更多活動資訊請上「高雄旅遊網」及「高雄海線潮旅行」臉書粉絲專頁查詢。
其他人也在看
大鵬灣「海之女神」風華再現 點燈儀式溫暖啟亮
記者鄭伯勝／屏東報導 交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處完成一０八年台灣燈會主燈之一…中華日報 ・ 18 小時前
2025山谷燈光節谷關繽紛開幕 喔熊組長化身泡湯造型燈萌翻全場
記者楊文琳/台中報導 邁入第五屆的「2025山谷燈光節」29日晚間於谷關公園璀璨開幕…中華日報 ・ 17 小時前
台灣設計週特展「進未來」11/29登場 (圖)
2025台灣設計週特展「DESIGN NEXT進未來」29日起將在台北松山文創園區展出，透過27組案例展示設計之於生活中的想像。中央社 ・ 1 天前
2025山谷燈光節谷關繽紛開幕 賞燈、泡湯歡度浪漫聖誕節
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】邁入第五屆的「2025山谷燈光節」今（29）日晚間於谷關公園璀璨開幕，由交互傳媒 ・ 18 小時前
出國注意！台灣12家旅行社被撤照 最新名單曝
出國注意！台灣12家旅行社被撤照 最新名單曝EBC東森新聞 ・ 15 小時前
繳不出保證金！台灣「9間旅行社」執照被廢 觀光署列38家解散名單
有些人出國旅遊都會選擇跟團，旅行社都會規劃好行程，省去不少麻煩事，不過，根據交通部觀光署近日公布的最新「114年經本署廢止或撤銷旅行業執照名單」有12家，另外，還有76家旅行社被核准停業或解散。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
錯抓風波引憂！玩中東危險？達人：觀光區安全、留意「宗教禁忌」
近年中東旅遊熱潮漸起，但阿布達比近日的誤抓事件卻引發恐慌，讓人擔憂前往中東旅遊的安全。旅遊業者強調，只要尊重當地宗教文化、注意服裝規範，並了解入境相關規定，就能安心享受獨特的中東旅遊體驗！專家指出，埃及與土耳其已成為亞洲旅客最安全、最成熟的中東旅遊目的地，而阿布達比、杜拜的治安甚至比歐洲還高。入境後，入境隨俗、跟隨導遊領隊，尊重文化差異，就能創造特別的中東旅遊回憶。TVBS新聞網 ・ 1 天前
76家旅行社停業解散 近3個月暴增19家 完整名單曝
年底跨年、寒假將至，出國觀光進入旺季，根據觀光署公布的最資料顯示，今年至11月已有76家旅行社被准許停業及解散，光是近3個月就新增19家，提醒民眾規劃行程、選擇旅行社時要提高警覺。中時新聞網 ・ 5 小時前
直球對決！學生問那些國際組織要參與 賴清德點這3個優先加入
總統賴清德今（29）日出席與青年論壇，期間進行到提問環節時，有學生提問到，「台灣以參與哪些國際組織為優先目標？」賴清德則點名其中3個，分別為世界衛生組織、國際民航組織、國際刑警組織，「要擇定對台灣人民的健康、安全、社會安定息息相關的國際組織，能優先加入」。中天新聞網 ・ 17 小時前
胡志明市西貢河畔LED播放台灣宣傳影片 (圖)
觀光署駐胡志明市辦事處28日觀光宣傳代表發布會中，於西貢河畔、世界最大型河岸LED螢幕上首映播放觀光大使Isaac來台拍攝的宣傳影片，相當吸睛，效果十足。（觀光署駐胡志明市辦事處提供）中央社 ・ 5 小時前
干擾口腔細菌訊號 有助維持牙齒健康並預防疾病
細菌雖為醫療保健和衛生帶來嚴峻挑戰，但有一部分細菌是人體健康有益的。美國1項研究顯示，干擾口腔細菌用來協調生長的化學訊號，可能有助於維持牙齒健康，進而預防疾病。該研究發表在生物膜和微生物群落期刊上。根據科學網站《SciTechDaily》，細菌之間時刻都在進行交流。人類口腔中的數百種細菌透過1種稱為自由時報 ・ 1 小時前
教育電臺「跟著廣播去遊學」走入烏來 體驗泰雅族文化
國立教育廣播電臺114年「跟著廣播去遊學」活動，今天（28日）由本臺原住民族語言節目「有原來相會」主持人排灣小蔡及阿美姞荷帶領民眾走訪北臺灣泰雅族聚落—烏來，深入體驗在地文化。活動行程包含國立教育廣播電台 ・ 1 天前
觀光署核准76家旅行社停業解散 近3個月暴增19家
交通部觀光署近日公告核准停業及解散的旅行社名單，共計76家業者，其中近3個月就增加19家。目前全台共有4,246家旅行社，儘管總數較去年同期增加，但停業與解散的業者數量也持續攀升。中天新聞網 ・ 1 天前
大甲媽遶境明年不能走！西螺大橋12/1起整修1年
[Newtalk新聞] 連接彰化及雲林兩縣的西螺大橋，從12月1日上午8時開始，將實施全日全橋封閉整修，預計封橋約1年。而每年都會經過西螺大橋的「大甲媽遶境進香」，由於遇到整修，明年確定不能穿橋而過。 西螺大橋已建成72年，近年檢查發現橋梁塗層老化、外觀色差明顯，部分鋼構已有鏽蝕，橋墩也出現裂縫，因此決定全面補強。修復內容包括鋼構補強、橋面伸縮縫更新、外觀重新塗裝等。在整修期間，民眾可改走台1線（溪州大橋）作為替代路線。 另外，每年大甲媽遶境必定穿越西螺大橋，每次接駕都成為遶境行程的高潮。如今確定明年不能過橋，有信徒建議可以繞道溪州大橋，但也有信徒認為，西螺大橋未建之前，信徒都涉水過溪，今年也可以嘗試帶大甲媽涉水。查看原文更多Newtalk新聞報導高雄空大師生參訪高雄港 台灣港務公司揭示「科技碼頭」新風貌 擾台不斷！共機26架次越中線後 今早又派殲-16、轟-6遠海長航新頭殼 ・ 1 天前
獅潭鄉仙草花節 湧人潮
苗栗縣獅潭鄉的仙草花盛開，片片花海隨風搖曳，引人入勝。苗栗縣政府昨（廿九）日與獅潭鄉公所、鄉農會在大東勢花田舉辦仙草花節開幕活動，吸引無數遊客置身花海留下美麗倩影。縣長鍾東錦與花農們盛情邀約國人到獅潭賞花，並品嚐仙草和仙草創意風味料理。縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、行政院中部辦公室副執行長李貴富、獅潭鄉長劉淑能、代表會主席林昌元、獅潭鄉農會理事長古明育等三巨頭上午一起為仙草花節活動揭幕，多個鄉鎮市長及地區議員也到場共襄盛舉，感受獅潭鄉紫色花海的浪漫饗宴。獅潭鄉長劉淑能指出，獅潭仙草花節從第一年的「一坵田」到現在已經超過一公頃，現在正值盛開，一整片的紫色花海，就像南法的普羅旺斯的薰衣草田一樣，相當浪漫，尤其花季期間大片的花海隨風搖曳，蜂、蝶飛舞，美不勝收。縣長鍾東錦指出，農業結合 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
高雄冬季國際旅展400攤位限定優惠拚買氣
[NOWnews今日新聞]瞄準寒假旅遊旺季商機，高雄市旅行公會冬季國際旅展於今（28）日至12/1在高雄展覽館登場。業者祭出多項優惠刺激買氣。其中，高雄館以「高雄遊樂園」（KaohsiungWonde...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高雄聖誕生活節 金曲樂團接力開唱
[NOWnews今日新聞]「2025高雄聖誕生活節」正式啟動！中央公園點亮26公尺高的「永恆星冠」聖誕樹，宣告活動拉開序幕。高市府今年以「聚光成城．聖誕禮讚」為主題，自11月28日起連續三週末推出「中...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
苗栗獅潭鄉仙草花節登場 浪漫紫色花海就像普羅旺斯
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣獅潭鄉的仙草花盛開，片片花海隨風搖曳，引人入勝。縣府與獅潭鄉公所、農互傳媒 ・ 18 小時前
北港媽祖睽違5年北上艋舺 與「老朋友」青山王相會
台北市 / 綜合報導 台北市年度宗教盛事，艋舺青山王祭將在下個月9日登場，適逢青山宮建宮170週年，廟方邀請雲林北港朝天宮媽祖北上，與青山王相會共同遶境。特別的是這回北港媽祖搭乘火車北上，讓許多人覺得相當新奇，實際上這就是日治時期，媽祖北上的交通方式；而媽祖所到之處，都聚集相當多信眾，還有人帶著平安符分送結緣。信眾們大聲迎接北港朝天宮媽祖，暌違五年祂再次北上艋舺，與「老朋友」青山王相會遶境，許多信眾虔誠追隨，就連長年住在台灣的外國朋友也來朝聖，還有人帶著求來的平安符與其他人結緣， YouTuber村長比昂說：「志工奶奶們他們就是親手縫製平安符，遇到一些外國朋友或者是說，對宗教文化可能不是那麼熟悉的朋友，也跟他們分享，那我覺得這就是一個很棒的外交國民外交。」信眾說：「之前白沙屯媽祖的活動，他(外國朋友)都時間上比較沒辦法配合，所以這次剛好青山宮的這個活動，因為我也沒有參加過，所以來體驗一下。」能請來北港媽祖，就是因為艋舺青山宮建宮170週年，而且他們選擇從雲林搭乘火車北上，為了紀念日本時代，北港媽祖坐火車到艋舺的傳統。時間再回溯到1917年，當時青山王與北港媽組，在龍山寺前相會的經典畫面，這回也將再次重現，台北朝天宮副主委王群崧說：「北港媽祖都是去外地都是受邀，受對方的廟宇來邀請這樣。」台北朝天宮副主委王群崧說：「會來贊境青山王的遶境。」一年一度的艋舺青山王祭，是台北市三大宗教盛事之一，北港朝天宮媽祖北上共襄盛舉，增添更多亮點。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前
高雄冬季國際旅展登場 400攤位祭優惠搶客
（中央社記者林巧璉高雄28日電）「2025高雄市旅行公會冬季國際旅展」今天起至12月1日在高雄展覽館舉行，匯集海內外機構、公私部門近400格攤位參展，瞄準寒假旅遊旺季商機，祭出熱門行程、消費滿額送等優惠搶客。中央社 ・ 1 天前