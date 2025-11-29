「高雄海線潮旅行」年度壓軸 梓官赤崁海濱音樂市集今登場

繼上週彌陀「高雄海線探險趣」獲得遊客與在地鄉親熱烈迴響，高市府觀光局今（11/29）下午2點到晚上8點在梓官赤崁海濱，再度推出每年叫好叫座的海線潮旅行音樂市集；共計41攤特色美食，以及曲風多元的「溫蒂漫步」、歌聲療癒的「丁瑤」、「人舌吉團」及「Just 4 fun」等4組音樂團體演出。活動當天還可現場報名「赤崁聚落導覽」遊程，參加即贈100元市集券及梓官區漁會「烏魚子口味米乖乖」乙包。歡迎民眾一同來逛離海最近的市集，吹海風、賞夕陽、聽音樂、嘗美食，感受海線漁村的獨特魅力。

活動交通圖卡。(圖/觀光局提供)

觀光局長高閔琳表示，北高雄海線觀光資源豐富，不僅農業、漁業發達，更擁有深厚的文化底蘊。「蚵子寮漁港」是臺灣十大魅力漁港，新鮮現撈漁獲聞名全臺，除了可以參觀魚貨直銷拍賣，採購新鮮水產、品嚐代客料理，剛落成的「蚵子寮海洋漁業親子館」也是民眾假日出遊放鬆好去處。而赤崁地區擁有280年歷史的「赤崁古井」、巴洛克式門面的「劉家古厝」還有「藍晒圖地景藝術裝置」等，非常推薦民眾造訪、拍照打卡。今（11/29）觀光局於梓官赤崁海濱舉辦的「海線潮旅行音樂市集」，共邀集41家美食、文創與手作攤位；活動現場還可報名「赤崁聚落導覽」，由梓官區「赤西社區發展協會」劉英凱里長帶領大家走進赤崁老街巷弄，認識漁村文化與地方歷史，誠摯歡迎遊客與市民朋友前來梓官、造訪全台離海最近的市集，度過輕鬆的週末午後。

「赤崁聚落導覽」探索漁村文化。(圖/觀光局提供)

觀光局說明，本次「海線潮旅行音樂市集」邀請許多在地店家，包括梓官海線青年品牌「誰的咖啡 Hu’s Coffee」以咖啡香氣與老屋故事呈現赤崁聚落的生活風景；「万嘉棠」手工魚丸、「整隻章魚燒」、「一起散步雞蛋糕」，以及「梓官區漁會」等在地業者；還有「2023年海線美食餐盤計畫」入選店家、來自彌陀的「光咖啡」與「青鳥家脆皮泡芙」，還有「趣呷迷仔」滷味專賣、「阿丹鹹酥雞x樂翔家」、「春日和壽司專賣店」等知名店家，提供多元的在地美食選擇，展現海線地區豐富的飲食文化。

活動當天，規劃曲風融合搖滾、迪斯可元素的「溫蒂漫步」，以及嗓音帶著療癒力量的「丁瑤」、來自西子灣的三人組合「人舌吉團」，還有透過音樂帶給民眾輕鬆、歡樂氛圍的「 Just 4 fun」等歌手與樂團演出；邀請市民朋友和外地遊客漫步海邊，一起聽音樂、逛市集，享受午後與夕美景，度過最浪漫的週末時光。

觀光局提醒，梓官赤崁聚落為傳統漁村，巷道狹窄且停車空間有限，建議民眾共乘前往或步行入場；如需自行開車，可將車輛停放於蚵寮國小後方海堤，再步行至活動現場。更多活動資訊請上「高雄旅遊網」及「高雄海線潮旅行」臉書粉絲專頁查詢。