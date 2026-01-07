高雄海軍中士住家墜樓命危送醫！警調查事故原因

高雄市左營區於7日下午4時左右發生一起墜樓事件，一名27歲的海軍中士在其住所不明原因墜落，重傷倒臥於車道上。據了解，該名中士姓韓，當時被路過的民眾發現並立即報警，救護人員迅速抵達現場並將其送往醫院搶救。

警方初步調查顯示，現場並未發現外力介入的跡象，事件的具體原因仍在進一步釐清中。警方已調閱大樓的監視器錄影，初步檢查結果顯示住處頂樓並無打鬥或爭執的跡象。此事件引起社會關注，警方表示將持續深入調查，以確定該中士墜樓的真相。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

