高雄海軍中士墜樓命危！艦指部：高階幹部已赴醫院探視家屬

高雄市左營區於7日下午4時左右發生一起墜樓事件，一名27歲的海軍中士在其住所不明原因墜落，重傷倒臥於車道上。據了解，該名中士姓韓，當時被路過的民眾發現並立即報警，救護人員迅速抵達現場並將其送往醫院搶救。

高雄市左營區於7日下午4時左右發生一起墜樓事件，一名27歲的海軍中士在其住所不明原因墜落，重傷倒臥於車道上。（資料示意圖／中天新聞）

警方初步調查顯示，現場並未發現外力介入的跡象，事件的具體原因仍在進一步釐清中。警方已調閱大樓的監視器錄影，初步檢查結果顯示住處頂樓並無打鬥或爭執的跡象。此事件引起社會關注，警方表示將持續深入調查，以確定該中士墜樓的真相。

海軍艦隊指揮部於7日晚間8時30分發布新聞稿，海軍艦隊指揮部今（7）日表示，所屬韓姓中士本日休假期間於住家頂樓墜樓，即由單位幹部陪同家屬送醫急救；本部已由高階幹部赴院協處，並配合警方調查釐清。

