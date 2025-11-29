高雄海軍陸戰隊中尉哨亭內擊發意外身亡 軍方封鎖現場調查

海軍陸戰隊位於高雄市某單位的一名許姓中尉今晚7時許以檢查槍枝及彈藥名義為由，取得械彈結合後，於哨亭內發生擊發意外身亡，軍方第一時間封鎖現場，配合檢警調查，並同步聯繫家屬。

海軍陸戰隊今深夜表示，許姓中尉在哨亭中發生憾事，已檢派高階幹部協處，對於同袍傷損深表哀痛，將全力配合調查，以釐清肇因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

