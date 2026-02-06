高雄海關揮毫迎新年，躍馬迎春幸福守廉門。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

農曆春節將屆，財政部關務署高雄關，6日在高雄市鼓山區代天宮舉辦「幸福加『馬』˙好事連『廉』」廉政宣導活動，邀請大師揮毫贈春聯，並宣導關務廉政、全民反毒品、反詐騙等公益活動，吸引不少市民朋友前來逗熱鬧。

高雄關表示，丙午馬年春節近了，舉辦「幸福加『馬』˙好事連『廉』」廉政宣導活動，在活動中並贈送大師揮毫的春聯，提前讓市民朋友感受年節的氣氛，也讓廉潔意識深入日常生活中。

這次活動除邀請大師揮毫贈春聯，另特別針對國人關心的關務廉政、全民反毒品、反詐騙、消費者保護、公益揭弊者保護及食品安全等六大議題設置互動攤位，透過輕鬆活潑的有獎徵答活動，寓教於樂，將一些政令法規轉化為生活常識。

高雄關呼籲，廉政服務零距離，該關政風室設有廉政服務專線：(07)532-3224，歡迎民眾遇有廉政相關問題，可直接撥打電話聯繫詢問。