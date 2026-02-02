高雄海關查獲走私香菇、食品 全數查扣偵辦

高雄海關今（2）日與法務部調查局福建省調查處，在金門地區一處倉庫內，成功攔截違法收集、囤積的大陸香菇共763.3公斤，市價約新台幣30萬元以上，以及大批未經食品檢驗的大陸食品共1987公斤，包含螺絲粉、核桃、地瓜條、魷魚條、油栗仁、花生姑娘、檳榔乾等。全案涉違反《懲治走私條例》及《海關緝私條例》，相關貨物已全數查扣，並移送偵辦中。

高雄關指出，每逢歲末年初，大陸香菇、花生等農產品或大陸食品走私情況頻傳，未經檢疫的走私農產品，除了可能殘留重金屬或超標農藥外，也容易夾帶境外病蟲害，對國內農業生態及國人健康造成威脅；未經食品檢驗的大陸食品，則可能含有國內禁用的防腐劑、人工色素、非法甜味劑或超標重金屬，其生產製程與保存環境不明，也可能對人體健康造成不可逆損害。

最後高雄關表示，海關將持續於邊境攔截走私大陸農產品及未開放進口的大陸製食品，並適時進行跨機關市面查緝，以阻絕不法，同時呼籲民眾勿購買標示不清或來路不明的食品。

高雄關成功攔截違法的大陸香菇及大批未經食品檢驗的大陸食品。圖／財政部關務署（高雄關）提供

