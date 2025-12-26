高雄海關緝獲私菸2100箱

高雄關在高雄港查獲二千一百箱走私香菸。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄∕高雄報導

高雄關在高雄港碼頭緝獲三個準備轉口運往韓國的貨櫃，匿藏香菸二千一百箱，市價約八千萬元。經核與艙單及運送契約所載貨名不符，涉嫌違反《海關緝私條例》及《菸酒管理法》等規定，依法查扣。

高雄關表示，這是繼十一月十九日在高雄港緝獲兩個轉口櫃匿藏私酒後，再次在高雄港第四十二號碼頭查獲三個走私香菸的轉口櫃。

高雄關員在高雄港碼頭過濾高風險標的時，發現卸存於四十二碼頭的三個準備轉口運往韓國之四十呎貨櫃甚為可疑，日前鎖定開櫃檢視，發現櫃內以黑色塑膠膜包裝之香菸，與艙單及運送契約所載貨名不符，涉嫌違反《海關緝私條例》及《菸酒管理法》等規定。