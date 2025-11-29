高雄海陸99旅驚傳槍響！1許姓中尉中彈身亡

即時中心／林耿郁報導

昨（29）天晚間7點多，位於高雄市林園區的海軍陸戰隊99旅，驚傳成員中彈事故。一名中尉在哨亭內開槍身亡；事故發生後，現場已經被軍方封鎖，但詳細的意外原因，仍需近一步調查釐清。

海陸指揮部表示，一名許姓中尉以檢查槍枝、彈藥為名，取得槍械與子彈後，於哨亭內擊發身亡；後續軍方將配合檢警調查，並已聯繫家屬、檢派高階幹部協助處理。海軍陸戰隊對於同袍傷損深表哀痛，將全力配合調查、釐清肇事原因。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885

