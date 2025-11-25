高雄海霸王傳工安意外! 工人開堆高機"連人帶車"墜地亡

南部中心／劉尹淳、林樹銘 高雄市報導

高雄前鎮漁港旁的海霸王高雄分公司，25日上午發生工安意外！一部起重機載著堆高機到四樓，準備進行施工，35歲的蘇姓工人走到吊掛平台，準備開堆高機，卻疑似平台鬆脫，連人帶車墜落地面，蘇男送醫後傷重不治，勞工局到場勒令業者停工，依法最高可罰30萬元。

高雄海霸王傳工安意外！ 工人開堆高機「連人帶車」墜地身亡

勞檢處接獲通報，派員稽查，初步調查，研判為堆高機未做好防墜措施而釀禍，已勒令業者停工。（圖／民視新聞）

監視器拍下，一輛冷凍車開過去，左後方突然有大型零件，從天而降噴落，一旁人員見狀，趕緊衝過去，原來是平台上載著一名男子的堆高機，突然從高樓墜落，巨大聲響，嚇壞民眾。目擊者表示，當下聲音超大聲的，不然我們怎麼會跑出來看，而且堆高機已經來不只一次，來了10幾次有了、它有一個平台吊上去啦，人可能進去要開，就重心不穩墜落了。

堆高機零件散落一地，人員忙著清掃，工務局事後也查出，業者施工卻沒有申請路權，便宜行事的下場，不僅釀出人命，還得多吃上一張罰單。（圖／民視新聞）

救護車獲報，趕抵現場，火速將受傷男子送醫。驚悚的工安意外，發生在前鎮漁港旁的海霸王高雄分公司，當時業者找來外包商，準備吊掛堆高機上四樓施工，沒想到35歲的蘇姓男子走向吊掛平台，準備開堆高機時，卻疑似平台鬆脫，導致連人帶車跌落，送醫後傷重不治。工廠人員表示，我們是要吊東西上去啦，吊掛機械設備啦。堆高機零件散落一地，人員忙著清掃，勞檢處接獲通報，也派員稽查，初步調查，研判為堆高機未做好防墜措施而釀禍，已勒令業者停工。高雄市勞工局副局長皮忠謀表示，勞檢處已勒令現場停工，雇主涉及違反職安法第6條第1項規定，將處最高新台幣30萬元罰鍰，並將移送檢察機關追究雇主刑事責任。勞務行員工表示，他工作表現很認真啊，人也很乖啦。蘇姓死者任職的堆高機公司，是親戚所開設，到職兩年多，平時工作認真，沒想到這回卻在工作過程中，遭逢死劫，工務局事後也查出，業者施工卻沒有申請路權，便宜行事的下場，不僅釀出人命，還得多吃上一張罰單。

