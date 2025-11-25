高雄海霸王施工意外 工人+推高機4樓同時墜落釀1死 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

今（25）日上午9時許，海霸王高雄分公司一部起重機準備吊掛一名蘇姓工人及堆高機上到頂樓，但當抵達4樓位置時，卻突然發生不明原因，蘇男卻突然墜落地面，經送醫後宣告不治；事發後，高雄市政府勞工局勞檢處立即派員前往稽查，並勒令現場停工，雇主恐違反《職安法》規定，全案也移送檢察機關以追究雇主刑事責任。

這起意外發生在今天上午9時時，一部起重機要吊掛蘇男與堆高機上到頂樓時，途中卻連人帶車從4樓高度墜落，事發後，高雄市勞檢處立即派員入場，初步調查研判是使用「移動式起重機」，以搭乘設備乘載堆高機及勞工，未有防止翻轉及脫落的防止墜落措施而釀成不幸。

勞檢處已當場勒令現場停工，雇主也因違反《職安法》規定，可處最高新台幣30萬罰鍰，全案也將移送檢察機關追究雇主相關責任。

而勞工局也已指派專人協助罹災勞工家屬辦理慰助，並確保其職災補償權益，勞工局同時呼籲各事業單位使用移動式起重機以搭乘設備乘載或吊升勞工，應有防止翻轉及脫落的防止墜落措施，以維護勞工作業安全。

