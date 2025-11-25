高雄海霸王驚傳工人墜樓身亡！勞工局出手 勒令停業開罰

海霸王高雄分公司驚傳工安死亡意外。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 高雄市前鎮漁港旁的海霸王高雄分公司今日上午驚傳工安意外，35歲蘇姓工人在4樓等待起重機吊掛堆高機，疑似走進堆高機所在的吊掛平台，因不穩晃動導致蘇男與堆高機墜落地面，送醫搶救後仍宣告不治，勞工局勞檢處到場調查墜落原因，並勒令現場停工。

今日上午蘇姓工人從4樓高墜落，送醫不治，勞工局勞檢處獲報隨即派員入場，初步調查研判是使用移動式起重機運送堆高機及勞工，未有防止其翻轉及脫落的防護措施，才導致悲劇發生。

勞檢處指出，罹災勞工的雇主（堆高機業者）及該移動式起重機業者，都會追究其違反職安法責任。而勞工局已指派專人協助罹災勞工家屬辦理慰助事宜，並確保其職災補償權益。

勞檢處已勒令現場停工，雇主涉違職安法第6條第1項規定，可處最高新台幣30萬罰鍰，並將移送檢察機關追究雇主刑事責任。勞工局呼籲各事業單位使用移動式起重機以搭乘設備乘載或吊升勞工，應有防止其翻轉及脫落之防止墜落措施，以維護勞工作業安全。

