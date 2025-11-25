高雄海霸王驚悚意外！工人、堆高機4樓墜落1死

包商不但沒有申請施工路權，也沒有做好安全措施。（圖／東森新聞）





高雄前鎮區驚傳工安意外！海霸王高雄分公司工地，當時使用起重機吊掛堆高機，要到4樓作業，吊掛過程中疑重心不穩，堆高機及工人從4樓跌落，工人送醫不治。進一步細查，堆高機和起重機業者沒有申請施工路權，施工過程中也沒有做好安全措施，雇主涉及職安法，可處最高30萬罰鍰。

堆高機從天而降，零件瞬間噴飛，砰一聲嚇壞其他工人。跑過去一看，掉落的不只堆高機，一名工人倒地不起，身受重傷送醫不治。事故現場，水泥地遭受重擊後凹陷，地面上還殘留血跡。

現場其他工人vs.記者：「那台堆高機從4樓掉下來，起重機平台傾斜，人也掉下來，人已經往生了，平台你沒放穩，半空中開過去，就重心不穩了。」

事發在高雄前鎮，海霸王高雄分公司請包商來搬運設備，當時現場使用移動式起重機，要把堆高機運到4樓，工人身上沒有綁繩索，直接從工地內部踏到起重機平台，結果沒想到平台沒有固定好，就這樣連人帶車墜落，35歲的蘇姓工人傷重不治，同工班的工人聽聞消息，情緒低落。

現場其他工人：「我沒有上樓，我不了解，我人在樓下，我們都照規定施工。」

堆高機從4樓墜落，車殼支架扭曲變形，根據了解，海霸王公司搬運設備請外包商承接工程，包商沒有申請施工路權，施工時也沒有做好安全措施。

高市勞工局副局長皮忠謀：「未有防止其翻轉及脫落的防止墜落措施而肇災，勞檢處已勒令現場停工，雇主涉及違職安法第6條第1項規定，可處最高新台幣30萬罰鍰，並將移送檢察機關，追究雇主刑事責任。」

35歲的蘇姓工人才剛新婚一年，從此和妻子天人永隔，家屬十分哀痛。後續勞工局將針對雇主，也就是堆高機及起重機業者，追究違反職安法責任。

