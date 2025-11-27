高雄海霸王1死…工人「卡堆高機墜5樓」變形亡！外包商殯儀館下跪

記者簡榮良／高雄報導

白髮人送黑髮人！高雄前鎮區漁港南三路海霸王高雄分公司，25日上午9時許發生工安意外，一輛吊車要把堆高機跟工人吊掛上樓施工時，不明原因開關被誤觸，導致35歲蘇姓工人失重連人帶車墜地，車身潰縮，蘇男全身是血，傷重不治。據悉，死者只有2年堆高機經歷，事發時沒帶工程帽、安全繩，層層疏失丟了性命。家屬昨（26）日到殯儀館相驗，外包商也來了，當著死者父親的面下跪，盡力還原事發經過。

家屬昨（26）日到殯儀館相驗，外包商也來了，當著父親的面下跪，盡力拼湊還原事發經過。（圖／記者簡榮良攝影）

這起工安意外發生在25日上午9時許，位於高雄市前鎮區漁港南三路海霸王公司施工現場，35歲蘇姓工人駕駛堆高機，由起重機吊掛平台，要將人車運上5樓；未料，接近外牆時，平台一陣晃動，人車瞬間墜落地面，蘇男倒臥血泊送醫不治身亡。

據悉，死者高職畢業，只有2年堆高機經歷，事發時沒帶工程帽、安全繩，層層疏失丟了性命。留下妻子及一雙年邁父母，昨日前往殯儀館相驗，低頭不語，臉上的眼淚乾了又乾，而3名外包商就坐在對面，時不時交頭接耳、坐立難安，找尋適當時機，一個弓箭步下跪，向家屬拼湊、還原事發經過，雙方談話近15分鐘，最後結束在死者父親接過外包商名片。

雙方談話近15分鐘，最後結束在握手、接過名片。（圖／記者簡榮良攝影）

外包商私下透露，他們也很無辜，現場不只一家外包商，就責任面應當向家屬致意，更直指媒體報導內容與實際情況有出入，但對過程又不願意多談，一切靜待勞工局調查。

事發後勞檢處接獲通報後即派員進場稽查。初步了解，現場在使用移動式起重機搭載堆高機及勞工時，未設置防止翻轉及脫落的防墜措施，已勒令工程現場全面停工。

事發堆高機明顯變形。（圖／翻攝畫面）

對接的高樓施工外牆圍欄損壞。（圖／翻攝畫面）

另外，雇主因違反《職業安全衛生法》第6條第1項，最高可處新台幣30萬元罰鍰，且將移送檢察機關追究刑事責任。勞工局已指派專人協助蘇姓工人家屬辦理慰助及職災補償事宜，強調將全力保障災害勞工家屬權益。

