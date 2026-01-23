高雄消安HERO體驗進校園 學童玩水彈槍學反毒與交通消防安全

高雄市少年警察隊於校園活動中進行消防及反毒安全宣導，透過實物展示與互動解說，加深學童安全防護觀念。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

高雄市警察局少年警察隊22日攜手高雄市博愛青商會、三民第二分局及高雄市消防局大昌消防分局，共同舉辦「消安HERO校園行動GO」體驗活動，於高雄市三民區光武國小熱鬧登場。活動邀請多名學童走入警察與消防人員的日常工作情境，透過寓教於樂的方式，讓孩子在遊戲中學習反毒、交通及消防安全等重要觀念，現場氣氛熱烈、參與踴躍。

本次活動規劃多項互動關卡，內容涵蓋新興毒品辨識、交通安全及消防安全學堂、警察勤務裝備展示等，讓學童一次體驗警、消工作的專業與辛勞。其中，「水彈槍射擊體驗」最受孩子喜愛，在少年警察隊員警全程指導與嚴密安全管控下進行，警方示範正確瞄準與射擊技巧，讓孩子在專注操作與趣味遊戲中，同步培養紀律與安全意識。

員警於活動中指導學童體驗水彈射擊，透過實際操作培養安全意識與紀律觀念。(記者張翔翻攝)

活動過程中，主辦單位巧妙將品德教育與法紀觀念融入各項關卡，不僅拉近學童與警察、消防人員的距離，也讓反毒、防災及交通安全等重要知識自然在孩子心中萌芽，達到深具教育意義的宣導效果。

少年隊隊長陳仁正表示，透過情境式、體驗式的宣導活動，有助於學童更自然吸收反毒、交通與消防安全觀念，也期盼孩子能成為守護自身與家人安全的「小小守護者」。未來少年警察隊將持續結合民間團體力量，辦理更多兼具互動性與教育性的活動，讓學童在體驗中認識警察、理解法律並建立自我防護能力，共同打造安全、友善的成長環境，給予學子快樂且安心的學習空間。