高雄消防分隊驚見嬰屍！女子借廁所突流產 16週胎兒不治

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

高雄市昨（9）日晚間發生一起令人震驚的事件。據《ETtoday》報導一名30多歲女子前往高雄甲圍消防分隊借用廁所，卻在廁所內突然流產，產下一名約16週大的胎兒。消防人員發現異狀後，立即將女子送醫救治，但胎兒已明顯死亡。

高雄市昨（9）日晚間發生一起令人震驚的事件。(圖／資料照）

據了解，事件發生在昨晚10時許，該名女子向消防分隊表示身體不適、頭痛，準備前往婦產科就醫，途中因尿急向消防分隊借用廁所，未料進入廁所後突然小產。消防人員察覺情況異常後迅速通報，並協助將女子送往醫院治療。該名胎兒僅約16週，屬於未足月狀態，經現場初步判斷已無生命跡象，至於胎兒的詳細死亡原因，仍需進一步由檢警與相關單位釐清。



更多FTNN新聞網報導

快訊／高科大旗津校區驚傳火警！鋰電池冒濃煙 警鈴大作學生急疏散

「港都傳奇」金門大橋落海身亡！ 搜救3日終尋獲遺體

快訊／左營27歲海軍士官墜樓！「有生命跡象」送醫搶救中 警方初判無外力介入

