高雄消防員通過地獄級培訓 斬獲全國高級救護技術員第1、3名

高雄市緊急救護專業實力再獲全國肯定！內政部消防署甫結訓的「第十一期高級救護技術員（EMT-P）訓練」，匯集了來自全國各縣市共四十八名救護菁英，高市府消防局派員參訓表現亮眼，其中中華分隊隊員黃子寧與六龜分隊隊員盧建豪，在激烈的競爭中展現超群實力，分別以總成績第一名及第三名的優異成績結訓，不僅展現個人精湛的救護技術，更彰顯高雄市在緊急救護人才培育上的卓越成果。(見圖)

消防局今(十一)日說明，要成為一名合格的高級救護技術員（EMT-P），必須經歷猶如「魔鬼營」般的嚴格考驗；本期訓練長達十個月，總時數高達一千二百九十六小時，學員除需完成五百五十四小時的進階醫學學科課程外，更須前往醫院急診室進行四百八十小時的臨床實習，以及二百四十小時的消防救護車實務操作；課程內容直接對標醫學專業能力，從到院前的精準評估、急救處置，到與醫院端的醫療銜接，旨在訓練隊員在分秒必爭的危急現場，能具備如同醫師延伸的專業判斷力與處置技術。

這次訓練由內政部消防署委託台大醫院雲林分院辦理，參訓的四十八名學員皆是全台各地的消防救護佼佼者，高市府消防局這次遴選十五名具備EMT-2資格的優秀同仁參訓，在長達近一年的高壓學習與嚴格甄試下，緊急救護科科長陳俊宏親赴結訓典禮見證榮耀時刻，來自第二大隊中華分隊的黃子寧與第六大隊六龜分隊的盧建豪，在學科理論與實務技術的雙重考驗下脫穎而出，勇奪第一及第三名的殊榮，實屬不易，也證明了高雄市救護人員紮實的底蘊與追求卓越的決心 。

隨著高齡化社會來臨及民眾健康意識抬頭，高雄市一一三年的緊急救護出勤件數已達十六萬零一百零二次，救護需求日益繁重。消防局強調，這次同仁的優異表現是我們持續進步的動力，未來將持續投入資源深化專業培訓，讓更多高級救護技術員投入第一線，全面提升到院前緊急救護品質，用最專業的技術守護每一位民眾的生命安全。