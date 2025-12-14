高雄淨零學院發表首本《ISO淨零專書》
記者王正平／高雄報導
高雄淨零學院成立滿二年，累計培訓逾七千名學員；學院十四日不僅公布明年第一季證照課程，也正式發表首本《ISO淨零專書》，內容整理碳管理最常用的五大 ISO 標準，並加入學員最常提出的問題，讓初學者快速上手，也能作為進階學員的工具書。環保局說，該書售價二五０元，即日起可上淨零學院網站登記，報名證照課程可加購，優惠價每本一五０元。
環保局表示，ISO證照課程一直是學院詢問度最高的主題，但對新手來說門檻不低，因此學院特別與國際查驗機構合作，挑選五大標準—ISO 碳盤查、專案減量、碳足跡、碳中和、能源管理，以摘要、圖表、案例與 Q&A 方式彙整，協助讀者快速建立概念、釐清重點。
環保局長張瑞琿指出，氣候變遷是全球性議題，相關規範更新快速，學院課程也會持續跟上國際腳步。
此外，除了既有的碳盤查、碳足跡課程外，明年將新增水資源管理、氣候相關揭露、永續金融等ESG相關主題；明年第一季共推出八堂證照課程，並提供團報、舊生及大專院校教職員工生、中低收入與身心障礙者等多項優惠，歡迎踴躍參加，一起推動減碳行動。
