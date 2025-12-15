高雄淨零學院發表首本ISO淨零專書 明年第一季證照課程同步揭曉

高雄淨零學院成立滿兩週年，累計培訓學員已突破7,000人，持續深化城市減碳與永續專業量能。學院14日公布2026年第一季證照課程規劃，並同步發表首本《ISO淨零專書》，系統性整理企業與組織最常運用的碳管理標準，協助學員與產業界更有效率掌握淨零關鍵知識。

↑圖說：淨零學院成立兩週年，已培訓7000人次。（圖片來源：高雄市環保局提供）

環保局指出，ISO相關證照課程長期為學院詢問度最高的項目，但對初學者而言往往門檻偏高。此次推出的《ISO淨零專書》，特別與國際查驗機構合作，精選碳管理五大核心標準，包括ISO 14064-1碳盤查、ISO 14064-2專案減量、ISO 14067碳足跡、ISO 14068碳中和及ISO 50001能源管理，透過重點摘要、圖表說明、實務案例與常見Q&A方式編撰，讓入門者能快速建立概念，也可作為進階學員的實用工具書。專書定價每本250元，即日起可至淨零學院網站登記購買，報名證照課程者並可享加購優惠價每本150元。

↑圖說：淨零學院公布明年第一季證照課程。（圖片來源：高雄市環保局提供）

環保局長張瑞琿表示，氣候變遷與淨零轉型已是全球共同面對的挑戰，國際規範與制度更新速度快，學院課程也將持續與國際接軌。除既有的碳盤查與碳足跡課程外，明年將新增水資源管理、IFRS S2氣候相關財務揭露，以及ISO 32210永續金融等ESG主題，回應企業與組織在永續治理上的實務需求。

淨零學院說明，2026年第一季將開設8堂證照課程，並提供團體報名、舊生、大專院校教職員工生，以及中低收入戶與身心障礙者等多元優惠方案，期盼透過系統化培訓與工具書出版，持續培養淨零專業人才，攜手推動城市與產業的減碳行動。

