高雄淨零轉型解方論壇登場 逾百企業聚焦四大減碳議題

高雄市產業淨零轉型解方論壇聚焦企業在淨零轉型過程中面臨的挑戰。 圖：高雄市經濟發展局/提供

[Newtalk新聞] 高雄市經濟發展局日前在台鋁晶綺盛宴會館舉辦「高雄市產業淨零轉型解方論壇」，以「企業出題 × 專家解題」為主軸，聚焦企業在淨零轉型過程中面臨的挑戰，邀集SAP台灣、東元電機、勤業眾信及睿禾控股等產業標竿，分別就「數位轉型」、「深度節能」、「碳資產管理」與「低碳能源」4大關鍵議題提出解決方案。活動吸引逾百位企業代表及減碳技術供應商與會，現場交流熱烈，為高雄產業注入嶄新淨零動能。

經發局指出，這次論壇規劃「淨零轉型，實踐之路」技術短講及「永續對話，共創解方」沙龍座談兩大單元，技術短講由4家企業提出「AI驅動淨零數位轉型」、「產業低碳化解決方案」、「企業永續與碳管理方針」及「邁向低碳能源轉型之路」，展示減碳實務經驗與創新技術；沙龍座談由商周集團前總經理朱紀中主持，透過與4家企業深度對談，針對業界痛點提出具體建議，協助企業擘劃淨零藍圖。

高雄市副秘書長王宏榮強調，淨零轉型需要政府、產業及技術廠商攜手合作，並從企業最迫切的需求出發，逐步推動減碳解方。這次論壇展現產業積極面對挑戰的態度，也讓不同領域的減碳解方交流碰撞，啟發更多合作契機，市府將持續扮演橋樑角色，串連政策、資源與技術，協助企業穩健落實轉型，邁向永續未來。

SAP台灣客戶諮詢負責人吳孟穎分享，目前許多企業都以人工方式來因應各類ESG需求，但面對各國法規、企業成本等問題，ESG已經與企業內部各項數據與措施密不可分，透過整合方式進行可以大幅縮減企業成本並提高資料精確性，同時更有利於企業長期的整體布局。

東元電機處長孫健榮提到，深度節能已經是我國邁向淨零的重要戰略，不單純是過往的節省用電，而是整合設備與營運模式的體質改變，其中數位科技與物聯網等技術更可相輔相成，挖掘出過往不曾發現的節能潛力，突破企業對自身減碳目標的框架。

勤業眾信副總經理陸孝立則表示，因應全球碳關稅與供應鏈壓力建議企業將永續思維納入核心決策，透過策略性資本配置、數據平台建置與跨部門協作，強化從碳盤查、減量到淨零治理的完整流程，並及早擬定企業的整體轉型策略，逐步導入各項轉型元素，才有機會在快速變化的環境中站穩腳步、掌握先機。

睿禾控股執行長張茂益也呼應，企業應盡早啟動淨零轉型，其中使用綠電是最快速、最直接的減碳方式。隨著綠電自由市場的發展，創新模式層出不窮，加上全球企業響應RE100等倡議，綠電已不僅是環保選項，更是企業打入永續供應鏈的關鍵門票。

論壇規劃「永續對話，共創解方」沙龍座談，透過與4家企業深度對談，協助企業擘劃淨零藍圖。 圖：高雄市經濟發展局/提供