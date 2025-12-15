高雄淨零轉型連2年奪國家永續獎 淨零學院推出首本《ISO淨零專書》
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市推動淨零轉型有成，連2年奪下國家永續獎，淨零學院成立滿2年，培訓逾7000位學員，發表首本《ISO淨零專書》，彙整碳管理常用五大ISO標準，並納入學員常見問題，讓初學者快速上手，也能作為進階學員的工具書。
高雄碳排佔全國5分之1，市府推動淨零轉型有成，去年以「淨零學院」奪下國家永續獎，今年再以「高雄淨零轉型處方箋—城市碳預算計畫」，勇奪政府機關類永續發展獎，是唯一連2年獲獎政府機關，其中淨零學院成立滿2年，培訓逾7000位學員，發表首本《ISO淨零專書》。
環保局表示，ISO證照課程一直是學院詢問度最高主題，但對新手來說門檻不低，學院特別與國際查驗機構合作，挑選5大標準ISO14064-1(碳盤查)、14064-2(專案減量)、14067(碳足跡)、14068(碳中和)、ISO50001(能源管理)，以摘要、圖表、案例與Q&A方式彙整，協助民眾快速建立概念、釐清重點。
環保局長張瑞琿指出，氣候變遷是全球性議題，相關規範更新快速，學院課程也會持續跟上國際腳步，除了既有碳盤查、碳足跡課程外，明年將新增水資源管理、IFRS S2 (氣候相關揭露)、ISO32210永續金融等ESG相關主題。
環保局也公布明年第一季證照課程，張瑞琿說，明年首季推出8堂證照課程，提供團報、舊生及大專院校教職員工生、中低收入與身心障礙者等多項優惠，歡迎民眾一起推動減碳行動。
