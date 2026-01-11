高雄深夜地牛翻身！桃源區發生芮氏規模3.5極淺層地震

【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】美國總統川普近日受訪時坦言，自己未依照醫師建議，每天固定服用高劑量的阿斯匹靈，高於一般建議劑量的4倍，且已服用持續25年，並直言「這樣做的目的是讓血液變稀，我不希望濃稠的血液流過我的心臟」。專家表示，臨床上一般僅建議具心血管相關病史者使用該藥物以預防二次發作，且研究顯示，高劑量使用與出血風險增加相關。 川普堅持用藥選擇不遵醫囑 白宮稱健康狀況良好 綜合外媒報導，現年79歲的川普日前接受《華爾街日報》專訪表示，他每日服用325毫克的阿斯匹靈，醫師曾多次建議他降低劑量，他仍選擇維持現行作法，並解釋先前的手部瘀青情形，正是因為吃阿斯匹靈所致。 川普的私人醫師、美國海軍上校Sean Barbabella說明，川普每天服用阿斯匹靈是用以預防心臟病，強調：「總統身體狀況依然很好，近期健檢結果顯示，心血管健康狀況還比他的實際年齡年輕14歲」。由於年事已高，川普的健康狀況常受外界關注，去（2025）年他也被診斷患有「慢性靜脈功能不全」，因下肢靜脈血液回流至心臟受阻，使得小腿出現腫脹。川普本次受訪也表示自己不太喜歡穿壓力襪，「但透過多走動已觀察到改善。」 醫說明藥物機轉

