高雄深夜地牛翻身！桃源區發生芮氏規模3.5極淺層地震
高雄地區11日晚間發生地震，根據中央氣象署地震測報中心的資料，11日晚間10點57分16秒，高雄市政府東北方82.6公里處，也就是在高雄市桃源區，深度5公里的位置，發生芮氏規模3.5的地震。
各地最大震度分別為高雄市桃源3級，台東縣利稻1級，南投縣玉山1級。
