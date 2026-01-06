高雄深夜變電箱起火 上千戶停電 復電時間曝

高雄前金區河南二路自強一路口的變電箱起火5日深夜突起火燃燒，造成三民區、前金區共上千戶停電，台電獲報後隨即派員前往搶修。（台電提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄前金區河南二路自強一路口的變電箱起火5日深夜突起火燃燒，造成三民區、前金區共上千戶停電，許多居民哀嚎不斷，台電獲報後隨即派員前往搶修，經查，是變壓器故障及電纜燒損，造成共1100戶停電，台電人員緊急處置，在20分鐘內先完成865戶恢復供電，尚有235戶停電，預計6日中午前全數復電。

台電高雄區處於5日深夜11時45分獲報，因變壓器故障及電纜燒損，造成三民區建國三路、三民街、中庸街及前金區自強一路、河南二路一帶共1100戶停電。事故發生後，台電立即派員趕赴現場查修，經搶修人員第一時間採取隔離故障區間及轉供作業，在20分鐘內先完成865戶恢復供電，復電比例近8成。

廣告 廣告

台電高雄區處表示，檢修人員漏夜搶修，因現場需要重新吊換故障變壓器及重新布放電纜，尚有235戶停電，影響範圍在前金區自強一路、河南二路，目前已加派人力搶修中，預計6日中午前將全數復電。針對此次設備故障，台電高雄區處後續將進一步檢討並強化線路設備巡檢與維護，以降低停電事故發生。

更多中時新聞網報導

日職》留住強投虧入札金 西武有喜有憂

曹西平猝逝 陸一龍嘆「演藝圈的遺憾」

范怡文開年忙翻 無暇陪女兒跨年