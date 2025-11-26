高雄深夜路口成「交會點」！大貨車被攔腰撞 釀2傷

（記者許皓庭／高雄報導）高雄市鳳山區過埤路與過勇路口今（26）日凌晨發生車禍，一輛北上大貨車通過路口時疑似闖紅燈，遭西向直行的小貨車撞上，撞擊瞬間揚起大量煙塵。36 歲陳姓大貨車駕駛與 38 歲羅姓小貨車駕駛皆受擦傷，羅男送往國軍高雄總醫院，陳男未就醫。警方酒測後確認無酒駕，肇事原因仍待釐清。

監視器畫面顯示，事發時大貨車沿過勇路往北行駛，進入路口時號誌疑似為紅燈，未減速通過，隨即被西向直行的小貨車迎面撞擊。強烈衝擊使兩車劇烈晃動，撞擊點冒出明顯煙塵，兩名駕駛也因此受傷。

警方表示，雙方經酒測均無酒精反應，初步排除酒駕因素。至於是否因闖紅燈或其他疏失造成事故，仍需比對監視器、行車紀錄器及雙方供述後進一步釐清。警方也提醒，深夜路口車流較少但風險仍高，駕駛應遵守號誌、減速通過，避免類似事故再次發生。

