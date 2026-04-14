高雄深夜連傳兩起火警！新興、前鎮都疑冷氣釀禍 1婦吸濃煙送醫
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導
高雄市新興區與前鎮區今（14）日深夜接連發生兩起火警，分別為電腦公司與民宅，起火原因初步研判都與冷氣設備有關。所幸兩起事故均未釀成重大傷亡，至於詳細起火原因仍待進一步調查。
高雄市消防局於凌晨1時28分接獲報案，新興區民權一路一棟商辦大樓6樓突然竄出火光。消防人員到場時，發現起火點為一間電腦公司，現場一名值班人員表示，凌晨1時許冷氣主機突然冒煙，嚇得立即報警求助。警消隨即出動雲梯車破窗灌救，初步判斷為冷氣主機不明原因冒煙起火，火勢很快獲得控制，未造成人員傷亡。
然而，不到兩小時後，前鎮區廣西路一棟民宅大樓也傳出火警。住戶被大樓火災警報器驚醒後倉皇逃生。消防隊抵達現場時，發現起火位置在3樓客廳，疑似因冷氣主機起火，現場不斷竄出大量濃煙。救難人員迅速佈線灌救，並成功協助住戶脫困，其中一名約75歲婦人因吸入濃煙，緊急送醫治療，詳細起火原因仍待進一步釐清。
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