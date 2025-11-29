高雄深夜21歲男騎士被左轉車撞飛 人車彈射撞牆慘死監視器全錄

海巡21歲志願役遭左轉車猛撞飛，監視器畫面曝光驚悚。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市28日深夜再度發生奪命車禍，林園區沿海路四段與椰樹東巷口在晚間9時59分發生一起直行機車遭左轉轎車猛烈撞擊的意外。年僅21歲的陳姓騎士當場被撞得人車齊飛，重摔民宅外牆後傷勢嚴重，送醫搶救仍宣告不治。更令人鼻酸的是，他是1名任職於海巡署第五岸巡隊的志願役士兵，正值青春，卻因一場車禍喪命，親友悲痛不已。

監視器畫面事後曝光，畫面驚悚程度令人不敢直視。影片中，一輛白色自小客車正準備左轉進入巷口，車頭才剛斜向道路中央，陳姓騎士就從右側筆直駛來，完全來不及反應。下一秒，機車車頭以巨大力量撞上轎車右前方，撞擊瞬間火花四射，人車立刻被彈飛數公尺，甚至撞上路旁民宅外牆。整個過程不到一秒，卻奪走1條年輕生命。

廣告 廣告

當時騎士被緊急送往醫院搶救，但因傷勢過重仍不幸離世；而轎車內50歲林姓駕駛與同車女子皆未受傷，駕駛酒測值為0。至於陳男是否有飲酒，將於相驗時進一步檢測；詳細肇事責任仍待交通大隊調查釐清。

值得警惕的是，高雄市28日一天內就發生兩起死亡車禍，且都是路口轉彎事故、都是直行機車遭轉彎車撞擊，奪走2位年輕生命，除了林園深夜這起21歲海巡士兵的悲劇外，前鎮區上午也發生23歲女服飾店員遭右轉轎車撞上、送醫不治的事故。兩起死亡案例間隔不到12小時，再次凸顯路口事故的嚴重性。

警方提醒，行車經過路口務必降低車速、提高警覺，轉彎車輛更要「停、看、讓」，千萬不要搶快，更不能心存僥倖，也呼籲駕駛若對路況不熟悉，一定要減速慢行，確保安全反應時間，避免憾事重演。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

帶台糖砂糖返日爆紅！ 日本蘋果糖老闆收到「特製25公斤砂糖抱枕」

石破茂稱「台灣是中國一部分」陸使館轉發 遭日本國民批：國家恥辱

全球「三大危險區」近期規模6地震頻仍 專家：恐出現9以上強震