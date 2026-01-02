高雄清晨惡火！鄰居聞「拍打呼救聲」救不了 夫妻1死1傷

高雄市大社區一家7口居住在一間鐵皮屋內，未料今（2日）清晨發生大火，警消到場進行灌救，最終釀1死1重傷的悲劇，重傷者為家族二女兒的兒子尤姓男子、死者則是其老婆謝姓女子，據悉，在火警發生時，有鄰居聽聞媳婦的呼叫聲，無奈火勢猛烈，消防將火勢撲滅後，發現謝女已命喪火窟。

大社大火。（圖／翻攝畫面，下同）

據悉，今天凌晨4時15分位於高雄大社區的起火鐵皮屋民宅，平常為1家7口居住，60多歲母親和大女兒、大女兒的兩個孩子，以及二女兒及其兒子、媳婦一起居住，而消防隊雖然在半小時左右將火勢控制，但二女兒的兒子尤男及謝女，卻因逃生不及受困，尤男救出時重傷送醫、謝女則是已經命喪火窟。

據悉，有鄰居在大火發生期間，曾聽聞謝女在屋內呼救、絕望敲門，無奈火場濃煙狂竄，直到火勢撲滅後才能入內救人，但這時卻是為時已晚。

這對夫妻才剛搬入沒多久，就發生這樣的憾事，據了解，鐵皮屋內一共有3間房，起火點疑似是在他們的房間，目前已排除人為縱火，但詳細的起火原因仍待進一步釐清。

