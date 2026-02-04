高雄清晨3車追撞事故 肇事男子涉毒駕遭逮

高雄警方在肇事駕駛車上找到2級毒品依托咪酯菸彈，這名27歲的謝姓男子4日凌晨開車行駛在民族一路時，追撞前方停等紅燈兩輛車，幸好沒有人員傷亡，3名駕駛都沒酒精反應，謝姓男子毒駕快篩卻測出陽性。

高市民族派出所副所長李伯威表示，「全案違反《毒品危害防制條例》偵辦 。另本案已依法對謝男進行尿液採檢，待鑑定報告結果，再進一步釐清是否涉嫌毒駕。」

高雄去（2025）年有1258件毒駕，若加上1月134件，將近1400件。屏東在3日下午也發現一名男子闖紅燈，攔查後發現有毒駕行為。

毒駕逐年遞增，2023年全台267件，2024年躍升到2000多件，去年1月到9月則已超過5千件。

警方採用唾液快篩進行第一階段把關，隨著新興毒品越來越多元，也有民間教育監督團體建議採用兩層式檢測與通報制度。

國教盟理事長王瀚陽指出，「液相質譜的一個分析，這個分析的話是目前現在有些像慈濟啦、台大啦，它們目前現在都有這些相關的儀器。那這個儀器就能分辨出一些依托咪酯，還有新興的毒品。那這個在澳洲目前現在就這麼在做，所以我們台灣其實不能落後。」

國教盟表示，新興毒品可能影響校園，也可能出現毒駕造成公共危險。這些新興毒品成分多元，也持續翻新，快篩、驗尿等傳統常規項目檢驗，恐出現高度可疑卻陰性反應的落差，若能搭配更精密儀器，可望減少誤判機會。

