高雄清潔公司推薦 居家清潔、辦公室打掃一次搞定

高雄室內清潔外包服務 在繁忙生活中鬆口氣

每當工作告一段落，拖著疲憊的身體打開家門後，髒亂不堪的景象總讓人充滿挫折感。忙碌的生活讓家務成為沉重負擔，然而堆積起來的髒汙、塵埃，久而久之也會影響心情與身體健康。在近年掀起話題的高雄居家掃除團隊66專業清潔公司，正是為了解決這些困擾而成立。這間南台灣清潔公司不但在工具與技術上講求專業，更以職人般的細心態度贏得好評，使其成為消費者心中的南部外包清潔服務首選。

高雄環境清潔品牌推薦 「清潔溜溜」的承諾

高雄居家清潔品牌66專業清潔公司名稱中的「66」，諧音「清潔溜溜」，同時也代表這間高雄定期清潔團隊服務俐落、清潔徹底的精神。回憶創業初心，創辦人分享：「原本我是做禮品業的，因為妹妹的際遇而意外踏入這行。後來發現清潔其實很講究細節掌握與關鍵判斷力，也很吃天分。」

高雄住宅清潔服務 以細膩與標準流程取勝

「我想把這份看似簡單的工作，做出標準與溫度。」她說。多年來，南台灣居家清潔外包【66】始終秉持「將心比心」的核心價值。無論是10坪小套房，還是百坪空屋翻新，這個高雄清潔團隊皆以同樣的標準流程與專業態度對待。

高雄深層清潔推薦 專業來自用心堅持

不同於一般印象中「粗活式」的清潔，高雄精緻清潔公司【66】透過嚴謹培訓與工具升級，讓團隊展現不只是勞力，更有細膩與美感的專業。公司強調，內部員工培訓不僅教導清潔技術，更注重估價技巧與顧客應對，「清潔人員也需要軟實力，會打掃，也要會溝通。」

高雄外包清潔團隊持續拓展 品牌深耕南台灣

「我們做得細、做得實在，所以一路累積了很多客戶的信任。」創辦人說。每當團隊的專業與用心獲得認可，她就會更加確信自己做對了方向，也更有繼續前進的動力。

目前，66專業清潔公司的服務範圍已經從高雄擴展至台南與屏東，創辦人期望，這份有溫度的高雄室內清潔服務，能走入更多家庭與商業空間，打造一個更乾淨、安心的生活環境。



常見問題 FAQ



Q1：【66專業清潔公司】與一般清潔人力派遣有什麼不同？

A1：【66專業清潔公司】強調系統化流程與標準化操作，不僅提供人力，更針對不同場域使用專業工具與細節清潔技術，並培訓團隊具備估價與現場溝通能力，與一般以「人力支援」為主的清潔外包有本質區別。

Q2：該公司在高雄以外也提供清潔服務嗎？

A2：除了高雄市區，【66專業清潔公司】已拓展服務據點至台南與屏東部分區域，並可依客戶需求提供跨縣市的清潔安排，適合有跨區搬遷、裝潢後細清或租屋退場需求的客戶。

Q3：【66專業清潔公司】的清潔團隊是否固定？服務品質會有差異嗎？

A3：該公司採內部團隊制度，並非臨時工派遣。透過人員培訓與定期回訓機制，維持清潔品質穩定性與服務一致性，是其獲得高度評價的原因之一。

Q4：裝潢後清潔服務需要提前預約多久？會進行現場評估嗎？

A4：【66專業清潔公司】建議至少提前3–5天預約，尤其是裝潢後細清或空屋整理項目，將安排人員事前現勘與說明，並依現場狀況選擇適當器材與藥劑，確保清潔效果與施工安全。

【66專業清潔公司】

官方網站：https://rink.cc/cxwd9

連絡電話：0953-939-813

[鳳山門市]

地址：高雄市鳳山區文西街38號

Google地圖：https://rink.cc/2jf9k

[左營門市]

地址：高雄市左營區文忠路115號2樓

Google地圖：https://rink.cc/2ynft

[仁武門市]

地址：高雄市仁武區京吉三路26號7樓

Google地圖：https://rink.cc/f2ika

