高雄清潔公司推薦 居家清潔、辦公室打掃一次搞定
地方中心/綜合報導
高雄室內清潔外包服務 在繁忙生活中鬆口氣
每當工作告一段落，拖著疲憊的身體打開家門後，髒亂不堪的景象總讓人充滿挫折感。忙碌的生活讓家務成為沉重負擔，然而堆積起來的髒汙、塵埃，久而久之也會影響心情與身體健康。在近年掀起話題的高雄居家掃除團隊66專業清潔公司，正是為了解決這些困擾而成立。這間南台灣清潔公司不但在工具與技術上講求專業，更以職人般的細心態度贏得好評，使其成為消費者心中的南部外包清潔服務首選。
高雄環境清潔品牌推薦 「清潔溜溜」的承諾
高雄居家清潔品牌66專業清潔公司名稱中的「66」，諧音「清潔溜溜」，同時也代表這間高雄定期清潔團隊服務俐落、清潔徹底的精神。回憶創業初心，創辦人分享：「原本我是做禮品業的，因為妹妹的際遇而意外踏入這行。後來發現清潔其實很講究細節掌握與關鍵判斷力，也很吃天分。」
高雄住宅清潔服務 以細膩與標準流程取勝
「我想把這份看似簡單的工作，做出標準與溫度。」她說。多年來，南台灣居家清潔外包【66】始終秉持「將心比心」的核心價值。無論是10坪小套房，還是百坪空屋翻新，這個高雄清潔團隊皆以同樣的標準流程與專業態度對待。
高雄深層清潔推薦 專業來自用心堅持
不同於一般印象中「粗活式」的清潔，高雄精緻清潔公司【66】透過嚴謹培訓與工具升級，讓團隊展現不只是勞力，更有細膩與美感的專業。公司強調，內部員工培訓不僅教導清潔技術，更注重估價技巧與顧客應對，「清潔人員也需要軟實力，會打掃，也要會溝通。」
高雄外包清潔團隊持續拓展 品牌深耕南台灣
「我們做得細、做得實在，所以一路累積了很多客戶的信任。」創辦人說。每當團隊的專業與用心獲得認可，她就會更加確信自己做對了方向，也更有繼續前進的動力。
目前，66專業清潔公司的服務範圍已經從高雄擴展至台南與屏東，創辦人期望，這份有溫度的高雄室內清潔服務，能走入更多家庭與商業空間，打造一個更乾淨、安心的生活環境。
常見問題 FAQ
Q1：【66專業清潔公司】與一般清潔人力派遣有什麼不同？
A1：【66專業清潔公司】強調系統化流程與標準化操作，不僅提供人力，更針對不同場域使用專業工具與細節清潔技術，並培訓團隊具備估價與現場溝通能力，與一般以「人力支援」為主的清潔外包有本質區別。
Q2：該公司在高雄以外也提供清潔服務嗎？
A2：除了高雄市區，【66專業清潔公司】已拓展服務據點至台南與屏東部分區域，並可依客戶需求提供跨縣市的清潔安排，適合有跨區搬遷、裝潢後細清或租屋退場需求的客戶。
Q3：【66專業清潔公司】的清潔團隊是否固定？服務品質會有差異嗎？
A3：該公司採內部團隊制度，並非臨時工派遣。透過人員培訓與定期回訓機制，維持清潔品質穩定性與服務一致性，是其獲得高度評價的原因之一。
Q4：裝潢後清潔服務需要提前預約多久？會進行現場評估嗎？
A4：【66專業清潔公司】建議至少提前3–5天預約，尤其是裝潢後細清或空屋整理項目，將安排人員事前現勘與說明，並依現場狀況選擇適當器材與藥劑，確保清潔效果與施工安全。
【66專業清潔公司】
官方網站：https://rink.cc/cxwd9
連絡電話：0953-939-813
[鳳山門市]
地址：高雄市鳳山區文西街38號
Google地圖：https://rink.cc/2jf9k
[左營門市]
地址：高雄市左營區文忠路115號2樓
Google地圖：https://rink.cc/2ynft
[仁武門市]
地址：高雄市仁武區京吉三路26號7樓
Google地圖：https://rink.cc/f2ika
（最新資訊請以商家公告為準）
其他人也在看
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 22 小時前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
AV女優認了遭黃明志邀大馬「崩潰當玩具」娃娃：他準備「快樂水」餵我！
馬來西亞歌手黃明志近日牽扯「護理系女神」謝侑芯命案再度被延扣三日，案件仍在調查中之際，AV女優「娃娃」接受媒體專訪，首度公開與他之間的過往。她不僅承認雙方曾多次發生性關係，更爆料在馬國時，黃明志曾親手遞給她一瓶「快樂水（Happy Water）」飲用，引發輿論譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 23 小時前
MLB》大谷翔平、山本由伸是否參加WBC？ 道奇總經理回應
山本由伸在今年世界大賽密集出賽後，外傳可能缺席明年世界棒球經典賽，對此今天洛杉磯道奇總經理Brandon Gomes針對包括山本由伸、大谷翔平、佐佐木朗希等日本球員是否參加世界棒球經典賽的問題做出回應。TSNA ・ 1 小時前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 20 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 2 天前
50元就中1.2億頭獎！辛龍曾揭密1方法玩大樂透 「數字會浮出來」
「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣狹窄入院開刀，手術期間卻因腦壓過高陷入昏迷，最終在同年病逝，享年44歲。丈夫辛龍當年舉辦完追思會便消失至今，10日無預警出現在飛碟電台《夜光家族》接受專訪，讓許多粉絲相當懷念。辛龍最讓人津津樂道的是曾花50元就中了大樂透1.2億頭彩，他過去公開自己中獎的秘訣，透露在選號時靠1方法，數字自然就會浮出腦中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
不倫戀重創！王子事業全面喊卡「遭爆分手粿粿」 各自療傷慘況曝
王子跟粿粿爆出不倫戀，風波延燒多日，形象重創的他如今事業全面喊卡。如今根據《鏡周刊》報導，他在事件曝光前，為了避免最壞結果，曾多次親赴協商現場，態度相當低姿態、誠懇認錯，被形容是「有口皆碑的小王」。不過，賠償問題仍卡關，每次談到金錢就「哭窮」，最後仍無法達成共識。現更傳出他與粿粿也已黯然分手，各自療傷。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
辛龍中1.2億樂透揭密訣 笑說好運「全都是劉真帶來」
辛龍因愛妻劉真過世，消失演藝圈5年，昨（11日）無預警現身飛碟電台，侃侃而談劉真生病到離世後的心情。辛龍堪稱演藝圈的寵妻男星，當年她花50元中樂透頭彩1.2億元，還笑說好運「全都是劉真帶來」，當時他坦言中大樂透後，雖生活沒有太大改變，但卻讓他更珍惜與家人相處的時光。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
颱風假11/12停班停課全台最新通知 中彰苗宜雲嘉南高屏澎11縣市、花蓮3鄉停止上班、停止上課
颱風鳳凰暴風圈已進入台灣南部陸地，中央氣象署持續發布陸上颱風警報，預估颱風鳳凰周三（12日）下午至晚間有機會在高屏登陸、接著在花東一帶出海，若風雨達到《天然災害停止辦公及上課作業辦法》第四條規定，即可停止辦公及上課。台中市、高雄市、台南市、苗栗縣、雲林縣、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、宜蘭縣、嘉義縣市11日晚間宣布12日停止上班、停止上課。花蓮縣政府宣布，除光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮外，全縣各鄉鎮市周三12日均正常上班、正常上課。按照行政院人事行政總處公告，Yahoo奇摩新聞持續在本篇新聞整理11月12日上班上課最新資訊，也請鎖定Yahoo颱風專題。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 22 小時前
鳳凰颱風最新風雨預測 「8地區」明天達停班停課標準
明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。中天新聞網 ・ 23 小時前
最強女優認是黃明志砲友！被餵「快樂水」副作用全說了 他竟自稱單身才約
馬來西亞歌手黃明志涉入「護理女神」謝侑芯命案，目前案件仍在偵辦中，而「台灣最強AV女優」翁雨澄（娃娃）日前自爆曾受邀去馬來西亞，引發外界瘋猜兩人關係，對此，她也承認和黃明志是性伴侶，對方還會餵她喝「快樂水」，而外傳黃明志有交往15年的女友也只是煙霧彈，他都自稱單身，身邊沒有對象才會約砲。鏡報 ・ 1 天前
不斷更新/警戒鳳凰颱風全台都公布了！11縣市11/12停止上班上課一次看
鳳凰颱風現已穿越菲律賓呂宋島進入南海，減速並轉向北上，逐步逼近台灣。氣象署預估今（12）日下午至傍晚颱風將登陸南部地區，目前已發布海上陸上颱風警報。昨（11）日受到颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，台灣多地降下大雨，12日是否停班停課備受關注，《中天新聞網》將為您即時更新停班停課最新資訊。中天新聞網 ・ 3 小時前
「謝侑芯和黃明志只是砲友！」男方不會給錢 台女優：不要再污名她了
31歲「護理系女神」網紅謝侑芯上月在馬來西亞五星飯店猝死，死前疑與大馬歌手黃明志有性行為，現場發現毒品。大馬警方後來將案件升級為「謀殺案」，黃明志5日現身投案。想到謝侑芯死訊傳出後卻出現許多臆測「被雪碧派去當伴遊」，AV女優娃娃(翁雨澄)受訪強調，黃明志不會給錢，他和謝侑芯純只是砲友，「不要再污名她了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前