高雄清潔隊員撞長者暴打 勇男反挨告！無保請回

馬姓男子被壓制；壓制他的是一名21歲男大生。讀者提供



高市楠梓區日前發生震驚街頭的暴力事件，馬男逆向騎入行人專用道，撞倒老夫婦後還痛毆兩名長者，挺身制止的21歲簡男也遭暴打，引發社會譁然，馬男身分曝光竟是環保局清潔隊員；3人也因此互告傷害，警方移送橋頭地檢署，檢方訊後均無保請回。

事發當日下午4時許，林姓老翁與梁姓妻子正在惠民捷道散步，未料馬男違規逆向騎車，直接撞上他們，老夫婦則要求報警處理，馬男竟情緒失控，揮拳暴打，林翁血流滿臉，路過的簡姓男大生見狀挺身而出制止，卻遭馬男持安全帽猛擊，簡男成功反擊將馬男壓制在地，警方隨後趕到現場逮捕馬男。

警方調查發現，馬男並非首次街頭失控，去年10月，他因行車糾紛曾持磚塊恐嚇路人，雖未造成傷害，但已留有暴力前科紀錄，馬男誇張行徑曝光也遭網友起底身分，揪出他竟是環保局清潔隊職工，環保局則表示，該員行為極度不當，已暫停勤務，將嚴肅處理，絕不包庇。

案發後，林姓老翁、梁姓妻子及簡姓男大生均提出傷害告訴，馬男也反告林姓老翁與簡姓男大生妨害自由及傷害，形成三方互告的局面，警方將三人移送橋頭地檢署偵辦，檢方訊後均無保請回。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

