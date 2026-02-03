高雄清潔隊員施暴遭停職！男大生勇救老夫妻 陳其邁公開表揚

清潔隊員公然對老夫妻施暴，還跟見義勇為的男大學生大打出手。（翻攝畫面）

高雄市環保局馬姓清潔隊員逆向騎乘電動自行車，撞倒一對70歲老夫妻後動手毆打，甚至攻擊上前制止的簡姓男大生。事發後，市長陳其邁除公開表揚簡姓男大生，也痛批馬姓清潔隊員的行為非常不應該。

高雄市環保局馬姓清潔隊員日前逆向騎乘電動自行車，在撞倒一對70歲老夫妻後，不但未道歉，反而情緒失控、動手毆打，甚至攻擊上前制止的簡姓男大生，導致其臉部受傷。事件曝光後，馬姓清潔隊員身分被起底，環保局也將其火速停職，並將召開職工考核會議嚴懲，絕不包庇。

廣告 廣告

高雄市長陳其邁今（3日）在市政會議上公開表揚簡姓男大生，稱讚他見義勇為，事發當下冷靜、勇敢，有效阻止危害擴大，幫助老夫妻免受進一步傷害，值得肯定。另外，針對馬姓清潔隊員的行為，陳其邁指出，事發後，環保局已立即懲處，除暫停其工作外，也移送考績會進行議處。

正義的簡姓男大生表示，受到表揚感到非常榮幸，希望大家都能見義勇為、注意自身安全。至於有網友擔心他若遭到反告是否有影響，簡姓男大生則認為，自己當下沒有反擊，如真的提告，也是對方的權益，後續將依台灣法律進行，不過他一定會依法追究傷害罪。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。

★《鏡新聞》關心您：不良行為，請勿模仿。





更多《鏡新聞》報導

逆向撞老夫婦還打人！暴力男是清潔隊員 已停職送考核會

遭禁出境仍偷渡！男砸80萬潛逃菲國3年多 遣返判刑4月

2男童疑遭餵藥雙亡！狠母情緒激動欲自傷 涉殺人罪送地檢複訊