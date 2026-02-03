高雄清潔隊員毆人遭停職 挺身制止男大生獲陳其邁表揚

接過高雄市長陳其邁的獎狀，簡姓男大生臉上還看得出傷痕。4天前他跟女友行經楠梓區惠民捷道的人行道，發現55歲馬姓男子毆打一對6旬老夫妻時上前制止，只是過程中男大生也被打傷，事後查出馬男是高市環保局清潔隊職工。

高雄市長陳其邁表示，「在當時出現這些攻擊的行為，先前已經暫停他的工作之外，也移送考績會來進行議處。」

涉嫌打人的清潔隊職工是現行犯遭移送，男大生與六旬夫妻雙雙提告，檢方因移送卷證無法看出職工身分讓他無保請回，男大生也反被對方提告。

廣告 廣告

簡姓男大生表示，「擔心是一定會的，但是我相信我當下沒有做出什麼，其實我也沒有去反擊，就只有讓他不要動而已。」

簡姓男大生父親說：「司法的方面相信會給我們一個協助，所以這方面我們會完全交由司法的部分，我們也會正面的面對這個事情。」

救人反遭提告，男大生父母說難免擔心，但是還是相信司法會還給他們公道，市府也將把蒐集到的相關證據，移送給檢方釐清。除了男大生，日前在鳳山區熱心協助身心障礙人士過馬路的江姓國中生也一併表揚。

更多公視新聞網報導

台南鹽水蜂炮灰因下雨難清理 清潔隊盼午前完成

台中堆置1.1萬張廢棄床墊 環保局將引進大型破碎機處理

廢棄車占用道路成路霸 台中南屯區車位一位難求

