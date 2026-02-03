高雄清潔隊員涉毆老夫妻 大學生見義勇為出手相助獲市府表揚

日前高雄一對老夫妻在人行道遭清潔隊員逆向騎車撞擊，甚至動手暴打，簡姓男大生路過上前阻止，但也負傷破相，還被對方提告傷害。英勇行徑曝光，不但超過8千人點讚，市長陳其邁也在市政會議上公開表揚肯定。

頒發獎狀，高雄市長陳其邁公開表揚簡姓男大生，因他在上個月底在惠民捷道人行道勇敢拯救老夫妻。當時老夫妻被清潔隊員逆向騎車撞擊，甚至動手暴打，他和女友路過阻止，沒想到清潔隊員惱羞成怒，拿安全帽攻擊他。為了制止，簡姓男大生將人壓制在地，女友也來幫忙，不過他也因而受傷。

簡姓男大生與家人出席接受表揚。圖／台視新聞

簡姓男大生英勇行徑曝光，超過8千人按讚，義舉受到市府肯定，他與家人出席接受表揚。簡姓男大生年僅21歲，當下卻能挺身相救，這份勇氣與善心不是人人都有，他也表示，希望大家都可以見義勇為，但也要注意安全，可以買個防狼噴霧器。

男大生與老夫妻對清潔隊員提告傷害，沒想到清潔隊員也對他們分別提告，男大生父親相信司法能夠給予協助。而清潔隊員被移送後無保飭回，至於他的黑歷史也被挖出，去年就拿磚頭要砸車，誇張行徑立刻遭停職，也移送考紀會來進行議處。

男大生與老夫妻提告傷害，清潔隊員也提告妨害自由。圖／台視新聞（資料畫面）

