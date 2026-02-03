高雄清潔隊員涉毆長者 學生出手壓制助弱勢獲表揚

（中央社記者林巧璉高雄3日電）高雄市環保局馬姓清潔隊員1月底因交通事故毆打年長者，幸有大學生見義勇為壓制。高雄市長陳其邁今天公開表揚大學生並表示，已暫停馬男工作並移送考績會，也盼檢方儘速釐清。

陳其邁今天上午在市政會議前公開表揚2名學生，一名是先前以腳踏車護送身障者過馬路的鳳山國中學生江詠恩；另一名是簡姓大學生，就是此次出手相助壓制馬男的學生。

陳其邁接受媒體聯訪時說，2名學生發揮社會良善的精神，非常值得大家學習。尤其是簡姓學生見義勇為，非常冷靜跟勇敢阻止危害擴大，也幫助長者免於受傷害，因此特別公開表揚這樣的行為。

此外，陳其邁說，江姓學生協助弱勢者過馬路，即使當時已經紅燈，還是表現善良與勇敢，讓弱勢市民能夠安全過馬路。

針對環保局職工出現攻擊行為，陳其邁說，環保局第一時間立刻進行懲處，除了已經暫停其工作之外，也移送考績會審議。涉及刑事犯罪部分，因為涉及到彼此互告，會將簡姓學生蒐集到的證據提供檢方，希望司法能儘速釐清。（編輯：李錫璋）1150203