高雄清潔隊員涉開公務車清油污賺外快 3人交保

社會中心／王毓珺 吳培嘉 新北報導比賽變打人，絲毫沒有運動家精神！昨天(4日)晚上，在新北市中和運動中心舉辦的〝第51屆 假日盃曲棍球全國聯賽〞，當時進行冠亞軍賽，沒想到，一名28歲的退役國手，比賽中疑似情緒失控，在場上痛毆年僅15歲的國中生對手，導致國中生倒地5分鐘，送醫後輕微腦震盪，家屬決定提告，北市體育局也裁定，動手的選手終身禁賽。溜冰場上，球員們互相搶著曲棍球，沒想到，白隊球員疑似徒手用力推了黑隊球員，下一刻黑隊球員摔倒在地，白隊球員，自己也跌倒，火爆場面就此上演...白隊球員突然情緒失控，狠狠朝黑隊球員的頭部，猛力連揮5拳，誇張的是，同隊的隊友，只是站在一旁看著，沒有人去阻止，直到裁判衝上前，把人拉開，他才停手，但還是持續叫囂。目擊民眾：「場邊也是看得很錯愕啦，很明顯白隊的球技，就已經是高於黑隊了，當下（被打）選手趴在地上5分鐘都起不來，之後對方的球員居然還一直叫囂。」曲棍球暴力! "28歲前國手"場上失控 痛毆國中生對手（圖／YouTube_Yi-Der Wu）火爆衝突發生在4號晚上7點多，由台北市溜冰協會舉辦的，第51屆假日盃曲棍球全國聯賽，進行冠亞軍賽，開賽8分鐘，成年男子組成的"青焰九尾隊"，就領先以國中生為主的"桃園哈雷隊"2分，但沒想到有國手資歷的28歲黃姓選手，竟然因為爭球，痛毆年僅15歲的國中學生。目擊民眾：「打曲棍球的過程中，本來就會有一些肢體碰撞，有時候大家情緒上來的時候，頂多就推擠一下碰撞一下這樣而已，大家互相競技是很合理的啦，有必要用這種肢體的暴力來去（贏球）。」曲棍球暴力! "28歲前國手"場上失控 痛毆國中生對手（圖／YouTube_Yi-Der Wu）挨揍的球員，當下倒地5分鐘爬不起來，送醫後，頭部有鈍挫傷、輕微腦震盪。桃園市議員黃敬平：「被打的孩子不只是身體受傷而已，他的心靈也蒙下了一層濃厚的陰影，以後在球場上，他還會熱愛這個運動嗎，我希望主辦單位以及相關的協會，一定要嚴懲這起暴力事件，以及嚴懲打人的球員。」場上暴力衝突事件，不光讓認真打球的孩子受傷，內心更留下陰影，動手的男子曾經入選國手，卻絲毫沒有運動家精神，也讓國中生的爸爸氣炸了，報警提告，北市體育局也裁定，動手的黃姓選手終身禁賽。原文出處：曲棍球暴力！「28歲前國手」場上失控 痛毆國中生對手害腦震盪

