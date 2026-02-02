高雄清潔隊員逆向施暴還反告男大生 檢訊後無保請回

高雄市楠梓區近日發生街頭暴力事件，馬姓男騎士逆向騎入人行道，撞上一對老夫婦，因不滿對方出聲抱怨，馬男竟對老夫婦施暴，路過的21歲簡姓男大生見義勇為制止，也陷入暴力糾紛。事後，馬男毫無悔意，竟對老翁及男大生提告，3方訊後均無保請回。

簡姓男子見義勇為壓制馬男。（圖／翻攝畫面）

事發地點位於楠梓區惠民捷道行人專用區，當時70歲林姓男子與64歲梁姓女子夫妻倆正在散步。55歲馬姓男子騎乘機車違規逆向駛入，不慎撞上這對老夫婦。老夫婦表示要報警處理，馬姓騎士突然情緒失控，對兩名長者揮拳毆打。

老夫婦遭逆向騎士痛毆，老翁血流滿面。（圖／翻攝畫面）

簡姓男大生路過現場，發現林翁已血流滿面，立即上前制止並報警，介入時亦遭馬男揮拳，所幸將對方制伏，直到警方到場。事件曝光後，馬男被起底為高雄市環保局楠梓清潔隊職工。過去曾疑似酒後騎車鬧事，甚至拿磚頭作勢攻擊路人車輛。環保局表示，已將馬男停止勤務派遣並送交職工考核會議處。

熱心男大生制止暴力騎士臉部受傷。（圖／中天新聞）

案發後，林姓老翁、梁姓妻子和簡姓男大生告馬男傷害罪，馬男也反告林姓老翁、簡姓男大生妨害自由及傷害，後續警方移送橋頭地檢署偵辦，經檢方訊後，3人均無保請回。

