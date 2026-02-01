高雄清潔隊員逆撞7旬老翁還猛K！路過大學生見義勇為壓制 警將公開表揚

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

高雄楠梓區前（30）日發生一起街頭衝突，55歲馬姓男子逆向騎電動單車擦撞一對林姓夫妻後，竟揮拳攻擊70歲林男與妻子。21歲簡姓大學生路過見狀上前阻止，雖遭攻擊仍成功將人壓制至警方到場。相關影片在網路廣傳，引發關注。

高雄楠梓區前（30）日發生一起街頭衝突，55歲馬姓男子逆向騎電動單車擦撞一對林姓夫妻後，竟揮拳攻擊70歲林男與妻子。21歲簡姓大學生路過見狀上前阻止，雖遭攻擊仍成功將人壓制至警方到場。（圖／截自threads）

簡姓大學生今（1）日接受媒體訪問表示，事發時正騎車載女友看醫生，見林男滿臉是血且夫妻呼救，隨即請女友報警並上前制止馬男，沒想到他試圖勸阻時遭對方出手攻擊，只能反擊並壓制約10分鐘。事後簡男手部、臉部多處受傷，仍強調只是基於直覺行動。

廣告 廣告

楠梓警分局指出，簡姓大學生於危急時刻介入，有效阻止事態擴大，屬見義勇為行為，警方將予以公開表揚。目前三方互提傷害告訴，但依現場事證，簡男與林姓夫妻行為屬正當防衛，警方已報請檢察官偵辦後續。

警方並表示，馬姓男子過往曾因行車糾紛持磚塊叫囂，並非首次出現暴力行徑。高雄市政府環保局也證實馬男任職於楠梓清潔隊超過20年，將啟動考核程序，並已暫停其勤務。

更多FTNN新聞網報導

抓綠鬣蜥誤觸高壓電！高雄男2度灼傷、害4企業停電5小時 台電發聲：保留追訴權

資源回收場突發火警！廢輪胎狂燒黑煙竄天 高雄大寮、屏東萬丹快關門窗

林園廠火警冒黑煙！中油恐挨罰500萬 高雄環保局揪出切焊火花釀禍

