高雄清潔隊員「騎車撞老夫婦」還動手狂毆 男大生出手相幫…三方互告

簡姓男大生見到衝突，見義勇為挺身而出。圖／翻攝畫面

高雄市楠梓區上週五（1月30日）發生一起暴力事件，一名在高雄市環保局擔任清潔隊員的馬姓男子，在行人專用道逆向騎機車，撞倒一對老夫妻，還出手毆打他們。一名路過的簡姓男大生見狀，急忙上前與馬男對峙，兩人動手，馬男被簡男壓制在地，隨後警方獲報趕抵現場。老夫婦、馬男、簡男三方事後互告傷害罪，檢方複訊後，均無保請回。

回顧這起案件，當天下午4點多，一對老夫妻在楠梓區惠民捷道的行人專用區散步，沒想到55歲的馬男違規逆向騎機車進入行人專用區，把老夫婦撞倒。老夫婦要求報警處理，馬男聽到之後情緒失控，揮拳痛毆老夫婦。

廣告 廣告

此時21歲的簡男經過，見義勇為挺身而出，馬男雖然將安全帽當作武器，但最終還是不敵簡男俐落的身手，遭壓制在地，緊接著警方也派人趕到現場，當場逮捕馬男。

簡姓男大生壓制馬男。圖／翻攝畫面

警方調查發現，這已經不是馬男第一次在路上與人發生衝突。去年10月，他就因為行車糾紛而手持磚頭恐嚇路人，留下前科。這次事件被他所屬的環保局知道之後，認為他嚴重損害環保局形象，目前已先行暫停馬男的勤務執行，後續將召開職工考核會進行嚴厲議處。

被毆打的老夫婦、簡男對馬男提告傷害罪，而馬男身為肇事者，竟也反告老翁和簡男妨害自由及傷害罪，三方互相提告。警方將此案報請檢察官偵辦，檢察官已偵訊完畢，三人均無保請回。

★遇到暴力時的應對與求助：請立即撥打110 報案，或者撥打113保護專線 24小時諮詢求助 (全年無休)。保護自己請閃避離開現場，保護頭、臉、頸等重要部位。勇敢求助親友或社工、律師的協助，或尋求保護令。



回到原文

更多鏡報報導

妹子拍「吞吐片」叮囑：看完要刪 男友竟分享給前任再轉傳網友！法官判了

驚悚！男子單挑「巨大眼鏡王蛇」 徒手抓尾巴硬拖出屋

嘉南羊乳羊編現身滅火「沒被開除」 網揪可疑破綻「被奪舍」：AI感超重

「黃便上有血」以為痔瘡！30歲男不到1年就走了 醫示警：2顏色快就醫