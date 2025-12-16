高雄港全新受泥船115年加入營運 載運量增至3倍

（中央社記者余曉涵台北16日電）台灣港務公司今天說，高雄港新造的受泥船高601號預計明年第2季加入浚挖船隊行列。港務公司說，高601號的泥艙容量為680立方公尺，較現有的2艘受泥船的容量增加至3倍左右。

受泥船是一種專門用於港口疏浚工程的特製船隻，主要功能是將挖起的淤泥（泥沙）運走與傾倒，以保持航道與碼頭的深度。

台灣港務公司高雄分公司主秘林麗美說，耗資新台幣2億7000萬元打造全新的開體式受泥船高601號，船長62公尺、船寬11公尺、最大航速14節、馬力3200匹、泥艙容量680立方公尺，預計明年第2季加入營運。

港務公司說，高601號較現有的2艘受泥船的泥艙容量約200立方公尺左右，增加至3倍，高601號加入後1年可載運6.9萬立方公尺的淤泥量。

港務公司表示，高601號設計上不僅符合最新的環保與航行法規，更針對高雄港的水域特性進行優化，可望提升高雄港疏浚的能力。（編輯：李錫璋）1141216