高雄港務分公司化身「暖心接力手」支援食(實)物銀行

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【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄港務分公司為實踐企業社會責任，深化與在地社區的連結，於本(115)年5月14日及6月11日兩日辦理「高港出擊・實在感心」公益行動，號召公司內部熱血志工夥伴投入服務。港務同仁化身「暖心接力手」，前往「社團法人高雄市慈善團體聯合總會」(以下簡稱高慈會)轄下據點進行深度志工服務，協助在地資源循環，將社會溫暖精準傳遞給有需要的家庭。

高雄港務分公司表示，本年度與高慈會的公益合作，是由先前至大社倉儲轉運中心協助物資的效期檢核與分類整備拉開序幕。為進一步發揮全方位的守護力量，本次活動特別將服務場域延伸至「總會本部」、「阿福食物銀行」及「實物銀行三民分行」，讓志工同仁從後端倉儲作業走入第一線社區服務據點，實際參與物資分配流程，並協助會計行政支援及資料建檔等作業，提升整體運作效率。參與同仁表示，透過此次服務，更深入了解食（實）物銀行由倉儲管理至前端發放的完整運作模式。

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高雄市慈善團體聯合總會長期深耕在地互助，是臺灣南部區域慈善資源循環的重要推手。高雄港務分公司指出，透過參與食（實）物銀行的日常運作，同仁不僅能體會物資得來不易，更以實際行動積極回應聯合國永續發展目標（SDGs）中「消除貧窮」與「終結飢餓」之目標，展現企業與在地共好的決心。

隨著高雄港逐步轉型為兼具智慧與人文的國際港灣，公益服務系列活動也將持續深耕，讓高雄港不僅是串聯全球經貿運轉的樞紐，更是傳遞在地關懷與溫暖的重要港口。未來，高雄港務分公司將持續落實 ESG 永續經營理念，讓愛心如同船隻入港般穩健流轉，持續發揮共好影響力。（圖／記者王雯玲翻攝）