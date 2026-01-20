高雄港務警察總隊完成交接 廖國政接掌重任、深化港區安全

▲高雄港警總隊新卸任交接儀式，警政署副署長李文章（中）監交見證交接，廖國政（右）領軍高雄港務警察新局。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】內政部警政署高雄港務警察總隊今（20）日上午11時於總隊禮堂舉行新卸任總隊長交接典禮，由警政署副署長李文章親自主持監交。原任總隊長朱信憲奉調警政署行政組組長，由副總隊長楊肇萍代理卸任，並將印信正式交予新任總隊長廖國政，儀式簡單隆重，象徵港區治安任務順利傳承。

交接典禮現場貴賓雲集，包括臺灣港務股份有限公司副總經理陳中龍、臺灣港務港勤股份有限公司總經理鄭淑惠、交通部航港局南部航務中心副主任許東男、法務部調查局航業調查處高雄調查站主任李青憲、財政部關務署高雄關副關務長高丁財、穩發漁業股份有限公司董事長謝龍隱，以及海洋委員會海巡署第七巡防區指揮部部主任張宏裕等港航與治安相關單位代表到場觀禮，表達祝賀之意。

▲警政署副署長李文致詞

警政署副署長李文章致詞時表示，卸任總隊長朱信憲為中央警察大學56期畢業，自114年1月到任以來，積極督導港區查緝毒品、槍械、經濟犯罪及安全檢查與情蒐等重點專案，均圓滿達成任務，工作表現深獲肯定，此次調任警政署行政組組長實至名歸，期勉其在新職務上持續發揮專業。

李文章並介紹新任總隊長廖國政，為中央警察大學51期畢業、警政研究所碩士，歷任臺中市政府警察局多項重要職務，包括專員、督察、後勤科長及多個分局分局長，並曾任警政署保安警察第四總隊主任秘書。接任前擔任警政署鐵路警察局副局長，資歷完整，具備豐富實務經驗與領導協調能力，深獲各級長官肯定。

▲新任總隊長廖國政宣示強化港區安全

新任總隊長廖國政表示，未來將在既有穩固基礎上，持續強化港區治安與安全維護工作，針對一般刑案、毒品及走私等不法行為加強查緝。他強調，「防毒、打詐、掃黑」為當前警政重點，將整合跨機關合作機制，提升整體查緝效能，確保港區及民眾生命財產安全。

此外，廖國政也重視內部溝通與服務品質，未來將善用社群媒體建立多元反映管道，即時回應民眾需求，同時傾聽基層同仁心聲，凝聚團隊共識，致力打造一支高效、專業且具溫度的港務警察團隊。（圖╱高雄港務警察總隊提供）