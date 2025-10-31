港區作業安全規定出爐 違規恐遭註銷通行證
台灣港務公司為強化港埠裝卸及倉儲作業安全管理，宣布將於今年11月1日起試行辦理「商港公用裝卸作業場域使用須知」及「港區違規態樣通行證管理」矩陣管理，此舉為該公司首度針對外部業者頒布場域管理規則，目的在於優化商港經營管理，維持「公用區」裝卸作業的規範與安全，若未來違反安全規定者，通行證將可能被暫時停用或是註銷。
此次發布的「商港公用裝卸作業場域使用須知」，港務公司表示，是規範轄管的基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、安平港及花蓮港共7大國際商港的公用裝卸作業場地，含碼頭、倉庫、露置場及空地的使用原則。
港務公司指出，導入「港區違規態樣通行證管理」矩陣作為執行附件，此矩陣依據違規事件的風險等級，將常見違規態樣與通行證的裁處標準，包含暫時停用或註銷進行對應，首次以通行證管控方式強化管理機制。
港務公司並強調，通行證管理機制的目的並非懲罰，而是希望提醒現場作業人員或所屬公司能落實自主管理責任，達到強化港區安全的效果。
為確保新制能順利推動與落實，港務公司在頒布前已邀集港區內外部利害關係人進行多次意見交流，並於今年3月至5月間完成7場國際商港新制宣導座談會，邀集裝卸業者、船務代理公會、汽車貨運公會、報關同業公會、輪船理貨同業公會及航港局等單位參與，藉由座談會多方交流凝聚共識。
港務公司表示，「港區違規態樣通行證管理」矩陣將從今年11月1日起正式啟動試辦，試辦期間將採宣導作法，實行「記點不罰」的緩衝機制，讓現場作業人員與業者有充分時間熟悉新規定與流程，共同優化制度細節。新制預計於2026年3月1日正式公告施行，正式上線前將會依據各港試辦狀況進行滾動式調整。
