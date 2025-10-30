高雄港和國小天文展示廳全新升級 互動體驗探索宇宙

港和國小天文展示廳中，學生可挑戰星座連線遊戲。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市港和國小校內有座天文教育館，5樓有大口徑的天文望遠鏡可探索星空，而4樓的天文展示廳近期重新打造成「銀河小學堂」，將科技與天文常識結合，可透過互動式體驗探索宇宙，今(30日)正式啟用，將成為學生接觸天文教育的起點。

港和國小校長黃寶靚指出，原本的天文展示廳已使用27年，今年教育局補助250萬元經費，翻新空間與設備，將老舊的靜態展示區改造為互動體驗認識宇宙、星空、太陽系，有「AR行星奇航」可利用平板鏡頭與感應圖像技術，與八大行星互動合影，「宇宙知識跳跳碰」藉由O、X遊戲挑戰天文知識，也有「星座快照」可透過AR影像結合技術，拍下屬於自己的星座紀念照片等。

廣告 廣告

黃寶靚說，學校的課程也與天文館結合，1、2年級認識太陽和星座故事，3、4年級與自然課結合觀測月球、認識北斗七星，5年級會安排夜宿學校，可親身體驗用大口徑的天文望遠鏡觀測星空，6年級畢業前夕要學會操作望遠鏡等。

高雄市教育局副局長劉靜文表示，「銀河小學堂」硬體設施的提升，讓教育與科技實際接軌，這是高雄學校天文教育推展的空間，也歡迎各校師生一同來體驗。

六年級學生洪亮說，更新後的展區空間，有許多互動好玩的體驗區，最喜歡通往宇宙的入口區，介紹許多天文台與發射站。學生王宜辰也興奮地說，透過平板和行星合照，好像行星就在你眼前。

可以輸入自己的體重， 了解自己在太陽系不同星球的重量。(記者許麗娟攝)

透過AR平板可與不同的星球合影。(記者許麗娟攝)

「宇宙知識跳跳碰」藉由O、X遊戲挑戰天文知識。(記者許麗娟攝)

港和國小天文教育館5樓有大口徑天文望遠鏡可觀測星象。(記者許麗娟攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

今年前3季「出境比入境」多805萬人次！ 觀光署長認了：國旅住宿太貴

下週估有雙颱！最新路徑系集圖曝 天氣粉專：颱風季延長賽

台中「燕圾湖」釀災掩埋是否照規定 環保局長被逼出真話了

燕子口堰塞湖潰流！立霧溪暴漲瞬間影片曝 部落直呼像海嘯

