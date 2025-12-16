高雄港多角化經營穩櫃量 郵輪到港艘次創歷年次高

面對全球經濟受美國關稅政策不確定性影響，高雄港務分公司114年整體營運雖趨於穩健保守，仍透過多角化經營策略交出亮眼成績單。港務公司預估全年營業收入約86.21億元，貨櫃裝卸量約880萬TEU，其中郵輪業務表現尤為突出，國際郵輪到港艘次達95艘，創下歷年次高紀錄，顯示高雄港在航港轉型與觀光布局上的成果逐步浮現。

↑圖說：挪威郵輪太陽號(Norwegian Sun)停靠高雄港旅運中心。（圖片來源：高雄港務分公司提供）

高雄港務分公司指出，為鞏固櫃量與強化港埠競爭力，114年持續推動多項碼頭續租與重大投資案，包括第42、43號碼頭與第70號碼頭長期續租，帶動業者投入起重設備更新，提升裝卸效率。同時，因應能源轉型與產業需求，高雄港也成為離岸風電與綠色能源的重要基地，不僅引進風電工程船專用碼頭，也推動船舶替代燃料、生質燃油加注服務招商，朝低碳港口目標邁進。

在產業升級方面，高雄港洲際一期海底電纜廠正式開幕，結合重件碼頭與後線場地，形塑離岸風電製造、運輸與裝載的核心基地，完善國產化供應鏈。同步進行的第三與第五貨櫃中心碼頭改建工程，也因應超大型貨櫃輪靠泊需求，陸續完成加深與設施更新，為高雄港長遠發展奠定基礎。

↑圖說：高雄港洲際貨櫃中心第一期計畫後線A6-A區海底電纜廠房（圖片來源：高雄港務分公司提供）

郵輪產業則成為114年的最大亮點。高雄港旅運中心商業空間全數完成招商，免稅與餐飲服務陸續進駐，提升旅客體驗。國際郵輪市場方面，不僅麗星郵輪首次雙船布局高雄港母港與掛靠港，歌詩達郵輪也連續三年以高雄為母港營運，顯示高雄港在郵輪航線布局上的吸引力持續升溫。

除高雄港外，港務公司也同步推動所轄安平港、布袋港與馬公港的轉型升級。安平港朝水岸度假城發展，布袋港實施客貨分流、改善交通安全，馬公港則完成旅運中心優化，引進智慧化服務，全面提升離島與本島港埠服務品質。

↑圖說：高雄港俯瞰圖。（圖片來源：高雄港務分公司提供）

展望115年，高雄港務分公司將持續攜手航港產業夥伴，推動新亞灣雙子星開發、洲際液化天然氣接收站建設，以及多項港區工程與郵輪雙核心旅運中心布局，並擴大觀光、商業與旅宿招商。港務公司強調，未來將以永續、安全、效率與多元發展為目標，持續打造兼具產業競爭力與觀光魅力的現代化港口。

